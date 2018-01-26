Ngỡ ngàng với cuộc sống hiện tại của Nhã Phương sau khi được Trường Giang cầu hôn

Dù không chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với Trường Giang nhưng qua những chia sẻ mới nhất của Nhã Phương, có thể thấy nữ diễn viên đang rất hạnh phúc sau màn cầu hôn ồn ào của "Mười Khó".

Tối 18/1, Trường Giang khiến khán giả cả nước một phen “thót tim” khi liều lĩnh cướp sóng truyền hình để cầu hôn Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng. Theo đó, khi được xướng tên trong đề cử Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, danh hài không rõ ở đâu chạy về, cầm theo bó hoa lớn và lên sân khấu nhận thưởng trong bộ dạng gấp gáp. Khi được yêu cầu phát biểu cảm nghĩ, Trường Giang bất ngờ lấy ra hộp nhẫn màu đỏ rồi cắt lời MC để cầu hôn Nhã Phương trong sự ngỡ ngàng của hàng ngàn người hâm mộ.

Nhã Phương vui vẻ đùa giỡn với fan dù bị nhiều người đồn là đang ‘gây lộn’ với Trường Giang - Ảnh: Internet Tuy đã luồn nhẫn thành công vào tay bạn gái nhưng Trường Giang vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều vì hành động bị cho là thiếu suy nghĩ. Ngay cả cảm xúc của Nhã Phương trong đêm trao giải cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng, nữ chính Tuổi Thanh Xuân không hề muốn nhận lời cầu hôn nhưng vẫn phải cố chấp nhận vì tôn trọng Trường Giang. Bên cạnh đó, nhiều fan khẳng định rằng có nghe họ cãi nhau ầm ỉ ở thang máy chung cư ngay khi về đến nhà.

Những status vui tươi của Nhã Phương cho thấy tin đồn rạn nứt với bạn trai là không có cơ sở - Ảnh: Internet Sự việc xảy ra đã gần 1 tuần nhưng Trường Giang - Nhã Phương vẫn chưa lên tiếng chia sẻ về dự định tương lai khiến ai nấy đề rất tò mò. Mặc dù vậy, nữ diễn viên vẫn khá chăm chỉ chia sẻ ảnh mới trên mạng xã hội. Có thể thấy, Nhã Phương vẫn nhí nhảnh, vui tươi như ngày xưa chứ không hề giống cảm xúc của một người vừa chia tay bạn trai như lời đồn. Trước đó, cặp đôi bị phát hiện đi Thái Lan quay quảng cáo chung ngay sau khi gây sóng gió tại lễ trao giải Mai vàng. Nhã Phương càng ngày càng trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh: Internet

Bất ngờ trước loạt ảnh Nhã Phương đăng tải sau khi được Trường Giang cầu hôn Khác với đồn đoán của nhiều người, dường như Nhã Phương đang rất vui vẻ và hạnh phúc sau khi được bạn trai cầu hôn.

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