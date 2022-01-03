Trường Giang thẳng thừng “bóc mẽ” Hari Won trên sân khấu, “cà khịa” một điểm yếu khó bỏ của bà xã Trấn Thành

Hậu trường 03/01/2022 16:39

Trường Giang mới đây đã có màn “bóc mẽ” bà xã Trấn Thành ngay trên sân khấu, nam diễn viên hài cũng không quên “cà khịa” thêm một điểm yếu khó bỏ của Hari Won.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, Trường GiangHari Won lại có màn hội ngộ cùng nhau. Trong một vòng thi liên quan đến việc giấu mặt, bà xã Trấn Thành đã được chọn làm nhân vật bí ẩn và có những màn chọc cười khán giả vì chưa cần mở mặt nạ mà ai cũng đoán được là ai.

Trường Giang thẳng thừng “bóc mẽ” Hari Won trên sân khấu, “cà khịa” một điểm yếu khó bỏ của bà xã Trấn Thành - Ảnh 1

Cụ thể, trong phần thi, với các dữ liệu như: “Người nước ngoài sống ở Việt Nam rất lâu, một năm được 3 giải thưởng và thi cùng cuộc thi với Hoàng Yến. Cô này cũng từng đóng phim vai y tá hay bác sĩ gì đó”. Các khách mời hầu như đều đã có thể đoán ra được Hari Won, tuy nhiên, ngay khi giọng hát vừa cất lên thì ai nấy đều không còn nghi ngờ gì nữa.

Trường Giang thẳng thừng “bóc mẽ” Hari Won trên sân khấu, “cà khịa” một điểm yếu khó bỏ của bà xã Trấn Thành - Ảnh 2

Làm MC của chương trình, Trường Giang ngay lập tức có màn trêu chọc Hari Won khiến cô nàng phải bối rối. Ông xã Nhã Phương nói: “Cô là người đầu tiên mà người chơi nói không cần tháo mặt nạ vì đều biết rồi”. Nam MC cũng không quên “cà khịa” một điểm yếu khó bỏ của Hari Won chính là chất giọng bị “đớt”.

Trường Giang thẳng thừng nói: “Hari Won ai mà giả giọng không được. Nghe tôi giả giọng nè: “Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn vì ai “đớt” đâu”.

Trường Giang thẳng thừng “bóc mẽ” Hari Won trên sân khấu, “cà khịa” một điểm yếu khó bỏ của bà xã Trấn Thành - Ảnh 3

Bên cạnh đó, trong phần giao lưu, Trường Giang giả vờ chào hỏi Hari Won rồi thản nhiên bước tới “lật váy” của nữ ca sĩ, “bóc mẽ” việc cô nàng mang dép lên sân khấu: “Tại sao đi tham gia gameshow mà mang dép vậy”.

Bị người anh thân thiết “bóc mẽ” khiến Hari bối rối, tuy nhiên, sau đó, bà xã Trấn Thành lập tức chữa cháy: “Anh biết sao không, tại vì em đang tiết kiệm cho chương trình. Hari làm như vậy là vì có lý do, vì Hari cao quá, nếu mình mang giày cao gót nữa thì người ta phải mua vải dài hơn, tốn chi phí hơn. Mình xài có một lần rồi phải bỏ đi thì phí lắm, phải tiết kiệm và lo cho môi trường nữa…”

Trường Giang thẳng thừng “bóc mẽ” Hari Won trên sân khấu, “cà khịa” một điểm yếu khó bỏ của bà xã Trấn Thành - Ảnh 4

Hari Won và Trường Giang là một trong những bộ đôi MC vô cùng quen thuộc với khán giả. Vì độ thân thiết, nam danh hài không ít lần thẳng thừng “cà khịa” đàn em ngay trên sóng truyền hình. Dù được cho là chỉ để mang lại tiếng cười cho khán giả, tuy nhiên, cũng không ít lần, Trường Giang bị cho là “đùa quá trớn” với Hari Won khiến cô nàng giận dỗi.

Trường Giang thẳng thừng “bóc mẽ” Hari Won trên sân khấu, “cà khịa” một điểm yếu khó bỏ của bà xã Trấn Thành - Ảnh 5

Mặc dù vậy, đến nay, mối quan hệ của Hari Won và Trường vẫn rất thân thiết và thường đồng hành cùng nhau trong nhiều chương trình.

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