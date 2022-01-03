Vợ chồng Công Lý kỷ niệm 1 năm ngày cưới bằng món “mì tôm”, vợ kém 15 tuổi hé lộ một điều đặc biệt

Hậu trường 03/01/2022 16:00

Nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới, bà xã kém 15 tuổi nấu cho Công Lý bữa ăn vô cùng đơn sơ chỉ với món mì tôm, không những vậy còn hé lộ cách gọi nhau rất đặc biệt của 2 vợ chồng mà ít ai biết.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã Công Lý đã cho đăng tải một bát mì tôm với 2 chú tôm to đùng và hài hước cho biết đây là món ăn để kỷ niệm 1 năm ngày cưới mà cô đã nấu cho chồng. Bên cạnh đó, Ngọc Hà cũng khiến khán giả thích thú khi tiết lộ cách gọi chồng với tên gọi “Lý già” còn mình thì là "Hà Trư".

Vợ chồng Công Lý kỷ niệm 1 năm ngày cưới bằng món “mì tôm”, vợ kém 15 tuổi hé lộ một điều đặc biệt - Ảnh 1

“1 năm ngày cưới. Hà Trư nấu cho Lý già bữa tối đơn sơ. Sau 1 năm vẫn nằm chung phòng là vui rồi” - bà xã Công Lý viết. Có thể thấy, không cần quá lãng mạn hay khoa trương những tên gọi thân mật dành cho nhau, vợ chồng Công Lý dù giản dị, hài hước nhưng vẫn không kém phần lãng mạn khi cùng nhau kỷ niệm ngày đặc biệt.

Vợ chồng Công Lý kỷ niệm 1 năm ngày cưới bằng món “mì tôm”, vợ kém 15 tuổi hé lộ một điều đặc biệt - Ảnh 2
Bữa ăn kỷ niệm 1 năm ngày cưới cực đơn sơ của vợ chồng Công Lý (Ảnh: FBNV)

Từ sau khi kết hôn với bà xã kém 15 tuổi Ngọc Hà, cuộc sống của vợ chồng NS Công Lý luôn nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng. Sau 4 năm yêu và 1 năm về chung một nhà, cả hai vẫn vô cùng tâm đầu ý hợp bất chấp khoảng cách tuổi tác 15 tuổi.

Vợ chồng Công Lý kỷ niệm 1 năm ngày cưới bằng món “mì tôm”, vợ kém 15 tuổi hé lộ một điều đặc biệt - Ảnh 3

Sau khi kết hôn không được bao lâu, vừa qua, Công Lý bất ngờ bị ngã, ảnh hưởng sức khỏe và phải nhập viện một thời gian dài. Suốt thời gian vừa qua, một tay Ngọc Hà đã túc trực, chăm sóc và lo lắng cho chồng. Có thể thấy, cuộc sống 1 năm hôn nhân của cặp đôi gặp khá nhiều khó khăn, tuy nhiên, vợ chồng Công Lý vẫn đang dành cho nhau tình cảm tốt đẹp.

Vợ chồng Công Lý kỷ niệm 1 năm ngày cưới bằng món “mì tôm”, vợ kém 15 tuổi hé lộ một điều đặc biệt - Ảnh 4

Suốt thời gian ông xã nhập viện, Ngọc Hà còn thường xuyên quản lý phần công việc của chồng. Mỗi khi có tin tức không hay về Công Lý, cô nàng lại lập tức lên tiếng đính chính trên trang cá nhân của mình. Với cách hành xử khéo léo, Ngọc Hà nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả, gia đình của Công Lý và thậm chí là cả vợ cũ của nam diễn viên.

Vợ chồng Công Lý kỷ niệm 1 năm ngày cưới bằng món “mì tôm”, vợ kém 15 tuổi hé lộ một điều đặc biệt - Ảnh 5

Ở thời điểm hiện tại, nhiều người hy vọng sức khỏe Công Lý sẽ sớm hồi phục và đặc biệt là sẽ tham gia vào chương trình Táo Quân năm nay.

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