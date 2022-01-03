Sau 3 năm 'cạch mặt' căng như dây đàn, Diệp Lâm Anh và Hương Giang bỗng nối lại tình chị em đầy ngoạn mục

Diệp Lâm Anh và Hương Giang vừa có màn hội ngộ, thân thiết y như chưa từng có cuộc chia ly.

Mới đây, trên trang cá nhân một người bạn thân thiết của Hương Giang và Diệp Lâm Anh đã bất ngờ đăng tải hình ảnh hai người đẹp có màn tái ngộ gây chú ý. Trong khung hình chung, cả hai còn trông khá thân thiết, thoải mái như chưa hề có cuộc chia ly. Qua sự việc này, nhiều thánh soi đã phát hiện Diệp Lâm Anh và Hương Giang đã kết bạn lại và follow nhau trên các trang mạng xã hội sau màn tuyên bố cạch mặt cách đây 3 năm. Vì lẽ đó, khoảnh khắc tưởng chừng không có gì đáng nói nhưng khiến không ít khán giả ngạc nhiên. Đúng như lời của chủ nhân bài đăng tải chia sẻ: "Chúng ta của hiện tại...chơi thân lại với nhau!".

Bức ảnh Hương Giang và Diệp Lâm Anh hội ngộ gây xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình Còn nhớ, cách đây 3 năm, đôi bạn Hương Giang và Diệp Lâm Anh từng gây xôn xao showbiz Việt và cả giới truyền thông bởi màn đấu tố căng đét. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Hương Giang đã có hành động vô lễ với NS Trung Dân trong một chương trình truyền hình. Là một người bạn thân thiết nhưng Diệp Lâm Anh đăng đàn công khai bức xúc và không ngân ngại "unfriend" luôn nàng Hậu trên trang cá nhân: "Chúng tôi đã từng là những người bạn, bạn bè đồng nghiệp thôi nhưng cũng đủ để hiểu về nhau. Trước khi share link này tôi cũng đã suy nghĩ và unfriend bạn". Diệp Lâm Anh từng thẳng thắn công khai 'unfriend' Hương Giang vì ồn ào vô lễ với nghệ sĩ Trung Dân - Ảnh: Chụp màn hình Không chịu nhượng bộ, Hương Giang cũng từng thẳng thắn nêu lên quan điểm cá nhân về vấn đề này trong chương trình truyền hình: "Nhiều người hay có kiểu đăng đàn lên Facebook cho thiên hạ xem rồi nói kiểu: "Bạn sai, mình là bạn thân của bạn nhưng mình không bênh bạn…". Đúng, không ai bắt bênh, nhưng làm ơn hãy gặp người ta để nói riêng chứ đừng có đăng lên Facebook. Làm như vậy để chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ mình là quan tòa, là cán cân công lý à?

Tôi không chấp nhận được việc lôi bạn mình ra để nâng giá trị mình lên. Chính bản thân tôi đã bị một số bạn bè trong showbiz đối xử như vậy. Thậm chí, có người trong lúc tôi gặp chuyện còn đăng đàn nói: "Mình xin phép được unfriend bạn vì bạn đã sống sai''. Cư dân mạng phát hiện 2 người đẹp đã kết bạn lại trên mạng xã hội sau 3 năm 'cạch mặt' nhau - Ảnh: Chụp màn hình Tiếp đó, Diệp Lâm Anh cũng phản hồi rằng: "Vẫn còn bức xúc là vẫn còn để tâm thôi. Bớt bớt giùm. Nhà bao việc". Vì những màn đấu tố căng thẳng đó nên ai nấy cho rằng, mối quan hệ của Hương Giang và Diệp Lâm Anh khó có thể cứu vãn. Nào ngờ, vào một ngày đẹp trời, cả hai đã xóa tan mọi hiểu lầm, hiềm khích trong suốt thời gian qua.

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