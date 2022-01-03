Cao Thái Sơn bỗng dưng muốn 'biến mất khỏi cõi đời', tha thiết 'cầu cứu' CĐM một điều liên quan đến mẹ

Hậu trường 03/01/2022 15:49

Mới đây, nam ca sĩ Cao Thái Sơn đã đăng tải một dòng trạng thái ẩn ý về chuyện sống - chết khiến không ít người hoang mang.

Mới đây, vào trưa ngày 3/1, trên trang cá nhân, ca sĩ Cao Thái Sơn bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người hoang mang. Theo đó, nam ca sĩ chỉ viết ngắn gọn: "Muốn biến mất khỏi cõi này khỏi ai tìm thấy".

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Dòng trạng thái trước đó của Cao Thái Sơn khiến khán giả lo lắng - Ảnh: Chụp màn hinh

Bài viết ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhiều fan để lại bình luận hỏi thăm cũng như bày tỏ sự thắc mắc về dòng tâm sự có phần tiêu cực, gây hoang mang của nam ca sĩ ngay vào những ngày đầu năm.

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Ca sỉ Cao Thái Sơn - Ảnh: Chụp màn hinh

Mới đây nhất, Cao Thái Sơn đã tiếp tục có dóng trạng thái đề cập đến chuyện "sống - chết". Theo đó, anh "cầu cứu" mọi người hãy giúp mẹ anh bỏ những loại thức ăn cũ đã mốc làm ảnh hưởng đến sức khỏe

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Bái viết mới nhất của Cao Thái Sơn - Ảnh: Chụp màn hinh

"Cả thế giới này hãy giúp mẹ tôi sáng suốt vứt bỏ đồ ăn cũ mốc meo ảnh hưởng tới sức khỏe và hãy sống cuộc sống sung sướng đi? Cứ sống thế này tôi sẽ chết sớm vì điên không vì bệnh tật bởi đồ ăn cũ thôi mà tôi ức chế không thể phản kháng" - Bài viết mới nhất nhất của Cao Thái Sơn.

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Bình luận của cư dân mạng -Ảnh: Chụp màn hinh

Tuy chưa rõ đây có phải là nguyên nhân cho bài viết "biến mất" ban đầu hay không nhưng đa số fan đều có thể "thở phào" vì chưa có gì quá nghiêm trọng xảy ra. Ngoài ra, một số người cho rằng người lớn tuổi thường có hành động "tiếc của" vì cuộc sống lúc trước khó khăn, nam ca sĩ không nên nói về mẹ mình như thế mà hãy thông cảm cho bà.

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