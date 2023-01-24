Trước tin đồn có bạn trai người Hàn Quốc hậu chia tay Matt Liu, Hương Giang lộ hình ảnh bay sang Hàn dịp Tết

Hậu trường 24/01/2023 19:29

Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận nghi vấn hẹn hò với bạn trai người Hàn nhưng mới đây Hương Giang lại khiến khán giả xôn xao khi lộ ảnh sang Hàn dịp năm mới.

Thời gian gần đây, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip khiến mọi người vô cùng hứng thú ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa ca sĩ Hương Giang với một anh chàng người Hàn Quốc. Theo như đoạn clip ghi lại, khi Hương Giang cùng một người chị sang Hàn Quốc công tác đã có buổi hẹn một số người bạn đi ăn uống. 

Trước tin đồn có bạn trai người Hàn Quốc hậu chia tay Matt Liu, Hương Giang lộ hình ảnh bay sang Hàn dịp Tết - Ảnh 1
Hình ảnh Hương Giang thân mật cùng trai lạ người Hàn khiến CCDdM xôn xao. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok)

Trước tin đồn này, vào tối ngày 11/1 trên trang cá nhân đích thân Hương Giang đã lên tiếng đính chính phủ nhận tin đồn hẹn hò với chàng trai người Hàn Quốc. Nữ ca sĩ viết: "Độc thân vui tính không có bạn trai người Hàn nào hết nha cứu tôi". Có thể thấy, sau chia tay mối tình 2 năm với Matt Liu cô nàng vẫn chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới. 

Trước tin đồn có bạn trai người Hàn Quốc hậu chia tay Matt Liu, Hương Giang lộ hình ảnh bay sang Hàn dịp Tết - Ảnh 2
Nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận tin đồn trước nghi vấn hẹn hò. (Ảnh. FB Hoa hậu Hương Giang)

Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận nghi vấn hẹn hò với bạn trai người Hàn nhưng mới đây cô nàng lại khiến khán giả xôn xao khi người chị thân thiết Nguyễn Thu Trang đã up ảnh Hương Giang lên đồ sang Hàn với dòng trạng thái: "Năm nay thế bào cứ nhất định phải đón Tết Hàn Quốc nhỉ?" Điều này khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích khi biết được có thể nữ ca sĩ đã tìm được cho mình một hạnh phúc mới. 

Trước tin đồn có bạn trai người Hàn Quốc hậu chia tay Matt Liu, Hương Giang lộ hình ảnh bay sang Hàn dịp Tết - Ảnh 3

Trước tin đồn có bạn trai Hàn Quốc hậu chia tay Matt Liu, Hương Giang lộ hình ảnh bay sang Hàn dịp Tết. (Ảnh: FB Nguyễn Thu Trang)

Trước tin đồn có bạn trai người Hàn Quốc hậu chia tay Matt Liu, Hương Giang lộ hình ảnh bay sang Hàn dịp Tết - Ảnh 4
Hương Giang xúng xính diện đồ truyền thống xứ sở kim chi. (Ảnh: FB Hoa hậu Hương Giang)

 Trước tin đồn có bạn trai người Hàn Quốc hậu chia tay Matt Liu, Hương Giang lộ hình ảnh bay sang Hàn dịp Tết - Ảnh 5

Trước tin đồn có bạn trai người Hàn Quốc hậu chia tay Matt Liu, Hương Giang lộ hình ảnh bay sang Hàn dịp Tết - Ảnh 6
Hương Giang và Matt Liu đã quyết định đường ai nấy đi sau thời gian ngọt ngào. (Ảnh. FB Nguyễn Hương Giang)

Hương Giang và Matt Liu từng khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối vì công khai “đường ai nấy đi” sau 2 năm hẹn hò. Trải qua vài mối tình không trọn vẹn, Hương Giang chia sẻ: "Không có gì là muộn, phụ nữ luôn sợ rằng bây giờ mình bắt đầu lại liệu có bị muộn, có phù hợp hay không?. Mình mong rằng các bạn hãy luôn làm chủ cuộc sống. Nếu chưa hạnh phúc hãy chủ động làm tất cả mọi thứ để có hạnh phúc trọn vẹn vì ta chỉ sống một lần trong đời". Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân sau đổ vỡ chuyện tình yêu.

Trước tin đồn có bạn trai người Hàn Quốc hậu chia tay Matt Liu, Hương Giang lộ hình ảnh bay sang Hàn dịp Tết - Ảnh 7

Vượt qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Hương Giang nhận nhiều sự quan tâm của khán giả. Hiện tại, Hương Giang đang tận hưởng cuộc sống độc thân, tập trung vào hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Nàng hậu còn có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều sao Việt, thường xuyên tụ họp.

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