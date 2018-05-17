Trước tin đồn mang thai lần 2, Thủy Tiên livestream nói rõ sự thật bất ngờ

Hậu trường 17/05/2018 15:31

Ca sĩ Thủy Tiên vừa lên tiếng phủ nhận thông tin đang mang thai con thứ hai gây xôn xao dư luận vài ngày qua.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền bức ảnh Thủy Tiên ngồi cùng ông xã Công Vinh. Điều đáng nói là vòng 2 của nữ ca sĩ có vẻ lớn bất thường và chính điều này khiến cô bị dân mạng hoài nghi đang mang thai.

Trước tin đồn mang thai lần 2, Thủy Tiên livestream nói rõ sự thật bất ngờ - Ảnh 1
Hình ảnh vòng 2 to khác thường khiến Thủy Tiên bị đồn mang thai lần 2 - Ảnh: Internet
Trước tin đồn mang thai lần 2, Thủy Tiên livestream nói rõ sự thật bất ngờ - Ảnh 2
Cả hai đang ăn tối tại một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được thông tin này, Thủy Tiên đã livestream trên fanpage chính thức của cô để làm rõ tin đồn.

Giọng ca Nói em nghe mãi mãi là bao xa giải thích, do áo hơi phồng nên mọi người hiểu nhầm. Cô cho biết bản thân còn rất nhiều dự án âm nhạc và sắp tới cô đang chuẩn bị cho MV dance thật hoành tráng. Do đó, thông tin cô có bầu là không hề chính xác.

Trước tin đồn mang thai lần 2, Thủy Tiên livestream nói rõ sự thật bất ngờ - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của Thủy Tiên sau khi sinh con đầu lòng - Ảnh: Internet
Trước tin đồn mang thai lần 2, Thủy Tiên livestream nói rõ sự thật bất ngờ - Ảnh 4
Nữ ca sĩ cho biết vẫn chưa có kế hoạch sinh con thứ hai vì còn nhiều dự án chưa hoàn thành - Ảnh: FBNV
Thủy Tiên dính tin đồn mang bầu lần hai, người thân thiết lên tiếng

Thủy Tiên dính tin đồn mang bầu lần hai, người thân thiết lên tiếng

Trước tin đồn Thủy Tiên mang bầu lần hai, người em thân thiết đi ăn chung và quay hình vợ chồng Công Vinh đã lên tiếng phủ nhận.

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