Trước tin đồn mang thai lần 2, Thủy Tiên livestream nói rõ sự thật bất ngờ

Ca sĩ Thủy Tiên vừa lên tiếng phủ nhận thông tin đang mang thai con thứ hai gây xôn xao dư luận vài ngày qua.
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Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền bức ảnh Thủy Tiên ngồi cùng ông xã Công Vinh. Điều đáng nói là vòng 2 của nữ ca sĩ có vẻ lớn bất thường và chính điều này khiến cô bị dân mạng hoài nghi đang mang thai.
Ngay khi nhận được thông tin này, Thủy Tiên đã livestream trên fanpage chính thức của cô để làm rõ tin đồn.
Giọng ca Nói em nghe mãi mãi là bao xa giải thích, do áo hơi phồng nên mọi người hiểu nhầm. Cô cho biết bản thân còn rất nhiều dự án âm nhạc và sắp tới cô đang chuẩn bị cho MV dance thật hoành tráng. Do đó, thông tin cô có bầu là không hề chính xác.