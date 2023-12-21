Trước Phương Mỹ Chi, loạt sao nữ này từng lao đao, khổ sở vì vướng nghi vấn lộ clip 'nóng'

Đồng thời, Phương Mỹ Chi chia sẻ: "Thông tin trên là sai lệch, vô căn cứ và ảnh hưởng đến hình ảnh, tâm lý của tôi cùng nhiều khán giả yêu thương tôi. Tôi xin khẳng định đó là thông tin bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự. Tôi luôn không ngừng nhắc nhở bản thân phải có ý thức, trách nhiệm giữ gìn hình ảnh trước khán giả. Việc nhiều người chia sẻ bài viết và nhắc tên tôi không đơn giản là phát tán thông tin chưa xác thực trên mạng, mà là hành vi tiếp tay vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu hình sự".

Tối ngày 7/12, một đoạn clip nóng được cho là của Phương Mỹ Chi phát tán khắp các nền tảng mạng xã hội. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã lập tức lên tiếng đính chính mình không phải là nhân vật trong clip. Sự việc khiến cô bị ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh.

Ngày 2/3/2021, cộng đồng mạng lan truyền nhiều hình ảnh được cắt ra từ 1 clip trên web 18+. Nhân vật nữ trong clip bị nghi là ngọc nữ của màn ảnh Việt, Ninh Dương Lan Ngọc. Giữa lúc dư luận đang xôn xao, Ninh Dương Lan Ngọc đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định mình không phải là nhân vật nữ trong clip. Đồng thời, cô gọi sự việc này là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình.

"Đầu tiên, tôi - Ninh Dương Lan Ngọc gửi lời xin lỗi đến các đơn vị nhãn hàng, đối tác, người thân, gia đình, bạn bè và đặc biệt là quý khán giả vì khiến mọi người phải đọc những thông tin không hay đang tràn lan trên mạng vừa qua.

Ngày 2/3/2021, cộng đồng mạng lan truyền nhiều hình ảnh được cắt ra từ 1 clip trên web 18+. Nhân vật nữ trong clip bị nghi là ngọc nữ của màn ảnh Việt, Ninh Dương Lan Ngọc

Nay tôi xin khẳng định người con gái trong đoạn clip đen đang tràn lan trên mạng KHÔNG PHẢI TÔI. Sự việc này thật sự là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của tôi và ảnh hưởng lớn rất danh tiếng của tôi", nữ diễn viên phim "Cua lại vợ bầu" khẳng định.

Ngọc nữ của màn ảnh Việt cũng khẳng định cô sẽ không bao giờ để bản thân xảy ra những trường hợp như vậy: "Bản thân là một người nghệ sĩ hoạt động chân chính và đang là đại diện cho nhiều nhãn hàng uy tín, tôi luôn phải giữ gìn hình ảnh của mình thật kỹ, không bao giờ cho phép xảy ra những sự việc như thế này".

Ngọc nữ của màn ảnh Việt cũng khẳng định cô sẽ không bao giờ để bản thân xảy ra những trường hợp như vậy

Hải Tú

Tháng 2/2021, từ khóa "Hải Tú" khiến dân mạng sôi sục tìm kiếm khi có nhiều tin đồn một nữ diễn viên độc quyền showbiz Việt lộ loạt clip nóng, ảnh chụp màn hình các trang web sex đăng tải với từ khóa "Hải Tú" hay "lqhaitu".

Trùng hợp là tài khoản Instagram cá nhân của diễn viên Hải Tú- nữ diễn viên độc quyền của công ty Sơn Tùng M-TP cũng mang tên "lqhaitu". Dù chưa rõ thực hư, dân mạng liên tục tràn vào tài khoản cá nhân của người đẹp này để công kích, nói lời thô tục như đã từng diễn ra ở từ khóa "trà xanh" và "thương em". Thậm chí, nhiều người còn dùng những từ ngữ nhạy cảm, thô tục để nói về nữ diễn viên.

Sau khi bị réo tên vào ồn ào, dân mạng bất ngờ phát hiện Hải Tú đã tạm khóa trang Facebook cá nhân. Nhiều người cho rằng động thái này của cô là để tránh sự công kích của dân mạng.

Tháng 2/2021, từ khóa "Hải Tú" khiến dân mạng sôi sục tìm kiếm khi có nhiều tin đồn một nữ diễn viên độc quyền showbiz Việt lộ loạt clip nóng

MC Hoàng Linh

Tháng 7/2019, từ khóa clip "nóng" của MC Hoàng Linh bất ngờ được tìm kiếm và chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Trước tin đồn này, MC Hoàng Linh chính thức lên tiếng giải thích trên trang cá nhân.

"Nghe giang hồ đồn Linh đang nổi tiếng ở các hội nhóm lắm. Khổ thân các con giời, rảnh quá share mỏi hết cả tay. Đêm qua các em hóng suốt không ngủ được đúng không? Thế mà lại chẳng có clip nào mới đau chứ.



Tháng 7/2019, từ khóa clip "nóng" của MC Hoàng Linh bất ngờ được tìm kiếm và chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội

Đến ạ các bạn, đầu để làm gì, chỉ để cho có hả. Rảnh quá thì nghĩ cách kiếm tiền làm giàu, báo hiếu cha mẹ, chăm sóc con cái và đi du lịch khắp nơi đi. Như vậy có phải là có cuộc sống tuyệt vời và ý nghĩa hơn không? Đây nhé, mất công chờ, Linh tặng lun nha. Nóng chính chủ có bản quyền luôn" - nữ MC "Chúng tôi là chiến sĩ" phân trần.

Kèm theo đó, MC xinh đẹp của chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" đã chia sẻ một video ngắn ghi lại cảnh chồng cô- quay phim Mạnh Hùng đang chơi đùa với hai cậu con trai.

Trước tin đồn này, MC Hoàng Linh chính thức lên tiếng giải thích trên trang cá nhân.

Hoàng Thùy

Vào năm 2013, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 - Hoàng Thùy từng khổ sở khi bị gọi tên là nhân vật trong loạt ảnh nóng đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong loạt hình ảnh bị phát tán này, cô gái nằm trên giường trong tình trạng nude hoàn toàn và có biểu cảm gương mặt rất nhạy cảm. Đặc biệt, gương mặt góc cạnh của cô gái này khá giống Hoàng Thùy khiến không ít người đồn đoán…

Vào năm 2013, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 - Hoàng Thùy từng khổ sở khi bị gọi tên là nhân vật trong loạt ảnh nóng đang lan truyền trên mạng xã hội

Tuy nhiên, cư dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của đoạn clip, vốn xuất phát từ phim Thái Lan. Phía Hoàng Thùy cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Trước đó, Hoàng Thùy cũng từng chia sẻ hình ảnh của người đẹp Thái Lan và bày tỏ bất ngờ khi cô gái này có nhiều nét giống mình. "Dạo này có mấy bạn xem clip ca nhạc và nói mình giống cô này, không biết sao lại giống thế, nhất là lúc cười" - Hoàng Thùy chia sẻ.