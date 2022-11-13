Trước ngày rước nàng về dinh, Phan Hiển lo sợ đám cưới diễn ra không như mong muốn chỉ vì tất bật làm điều này

Hậu trường 13/11/2022 14:17

Hơn lúc nào hết netizen đang mong chờ đám cưới của Phan Hiển và Khánh Thi diễn ra.

Cặp đôi Phan Hiển và Khánh Thi trong thời gian gần đây đang trở thành tâm điểm khi lễ cưới của họ sắp sửa được diễn ra. Được biết, để có được cái kết viên mẫn này cả 2 đã trải qua không ít sóng gió bởi 2 người cũng từng có những xích mích tưởng chừng như không thể hàn gắn nhưng sau tất cả Phan Hiển và Khánh Thi đã vượt qua và đang có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.  

Trước ngày rước nàng về dinh, Phan Hiển lo sợ đám cưới diễn ra không như mong muốn chỉ vì tất bật làm điều này - Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Phan Hiển xả kho khoảnh khắc "tình bể bình" bên bà xã Khánh Thi kèm dòng chú thích: "Đám cưới đến mông rồi mà chưa chuẩn bị gì cả. Vợ thì bận tổ chức giải thế giới. Chồng thì bận tập luyện sấp mặt. Thôi cố lên bà xã nhé".

Trước ngày rước nàng về dinh, Phan Hiển lo sợ đám cưới diễn ra không như mong muốn chỉ vì tất bật làm điều này - Ảnh 2
Phan Hiển cầu hôn Khánh Thi - Ảnh: Internet

Có thể thấy, ngày cưới của cả hai đang đến gần. Điều mà Phan Hiển lo lắng lúc này vì công việc của hai vợ chồng đều bận rộn nên không có thời gian để chăm chút cho lễ cưới trọng đại của mình. Điều này khiến anh có chút ấy nấy bởi Phan Hiển luôn muốn dành những gì tốt nhất cho bà xã của mình. 

Khánh Thi và Phan Hiển là 2 kiện tướng dancesport nổi tiếng của Việt Nam. Từ mối quan hệ cô trò, họ bén duyên tình ái, tới nay đã gắn bó được hơn thập kỷ. Họ có tổ ấm hạnh phúc bên hai nhóc tỳ 1 trai, 1 gái kháu khỉnh, dễ thương.

Trước ngày rước nàng về dinh, Phan Hiển lo sợ đám cưới diễn ra không như mong muốn chỉ vì tất bật làm điều này - Ảnh 3

Trước ngày rước nàng về dinh, Phan Hiển lo sợ đám cưới diễn ra không như mong muốn chỉ vì tất bật làm điều này - Ảnh 4
 Cả 2 khá bận rộn nên chưa thể chăm chút cho lễ cưới của mình - Ảnh: Internet

Phan Hiển cho biết đám cưới của anh và Khánh Thi dự kiến diễn ra vào ngày 22/12. Chia sẻ về lý do quyết định tổ chức hôn lễ sau 13 năm bên nhau, nam vũ công nói: "Chúng tôi từng trải qua nhiều biến cố, hai vợ chồng cũng chia tay rất nhiều lần. Đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để bước vào cuộc hôn nhân chính thức.

Đứng ở khía cạnh người đàn ông, tôi không thể để cho Khánh Thi thiệt thòi, vì nếu như vậy thì tôi áy náy. Chúng tôi đồng hành với nhau lâu như vậy, cũng có hai con nhỏ nên tôi quyết định tiến đến hôn nhân"

Phan Hiển chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn Khánh Thi sau hơn một thập kỷ bên nhau, khẳng định 'thà muộn còn hơn không'

Phan Hiển chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn Khánh Thi sau hơn một thập kỷ bên nhau, khẳng định 'thà muộn còn hơn không'

Trên trang cá nhân Phan Hiển đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc quỳ gối cầu hôn bà xã Khánh Thi, khi cả hai xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Phan Hiển khẳng định việc cầu hôn Khánh Thi sau 13 năm gắn bó là "thà muộn còn hơn không".

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Thi - Phan Hiển Phan Hiển cầu hôn Khánh Thi Hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 3 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 4 giờ 3 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 32 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh