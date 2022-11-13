Trước ngày rước nàng về dinh, Phan Hiển lo sợ đám cưới diễn ra không như mong muốn chỉ vì tất bật làm điều này

Hơn lúc nào hết netizen đang mong chờ đám cưới của Phan Hiển và Khánh Thi diễn ra.

Cặp đôi Phan Hiển và Khánh Thi trong thời gian gần đây đang trở thành tâm điểm khi lễ cưới của họ sắp sửa được diễn ra. Được biết, để có được cái kết viên mẫn này cả 2 đã trải qua không ít sóng gió bởi 2 người cũng từng có những xích mích tưởng chừng như không thể hàn gắn nhưng sau tất cả Phan Hiển và Khánh Thi đã vượt qua và đang có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Gia đình hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, Phan Hiển xả kho khoảnh khắc "tình bể bình" bên bà xã Khánh Thi kèm dòng chú thích: "Đám cưới đến mông rồi mà chưa chuẩn bị gì cả. Vợ thì bận tổ chức giải thế giới. Chồng thì bận tập luyện sấp mặt. Thôi cố lên bà xã nhé".

Phan Hiển cầu hôn Khánh Thi - Ảnh: Internet Có thể thấy, ngày cưới của cả hai đang đến gần. Điều mà Phan Hiển lo lắng lúc này vì công việc của hai vợ chồng đều bận rộn nên không có thời gian để chăm chút cho lễ cưới trọng đại của mình. Điều này khiến anh có chút ấy nấy bởi Phan Hiển luôn muốn dành những gì tốt nhất cho bà xã của mình. Khánh Thi và Phan Hiển là 2 kiện tướng dancesport nổi tiếng của Việt Nam. Từ mối quan hệ cô trò, họ bén duyên tình ái, tới nay đã gắn bó được hơn thập kỷ. Họ có tổ ấm hạnh phúc bên hai nhóc tỳ 1 trai, 1 gái kháu khỉnh, dễ thương.

Cả 2 khá bận rộn nên chưa thể chăm chút cho lễ cưới của mình - Ảnh: Internet Phan Hiển cho biết đám cưới của anh và Khánh Thi dự kiến diễn ra vào ngày 22/12. Chia sẻ về lý do quyết định tổ chức hôn lễ sau 13 năm bên nhau, nam vũ công nói: "Chúng tôi từng trải qua nhiều biến cố, hai vợ chồng cũng chia tay rất nhiều lần. Đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để bước vào cuộc hôn nhân chính thức. Đứng ở khía cạnh người đàn ông, tôi không thể để cho Khánh Thi thiệt thòi, vì nếu như vậy thì tôi áy náy. Chúng tôi đồng hành với nhau lâu như vậy, cũng có hai con nhỏ nên tôi quyết định tiến đến hôn nhân"

Phan Hiển chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn Khánh Thi sau hơn một thập kỷ bên nhau, khẳng định 'thà muộn còn hơn không' Trên trang cá nhân Phan Hiển đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc quỳ gối cầu hôn bà xã Khánh Thi, khi cả hai xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Phan Hiển khẳng định việc cầu hôn Khánh Thi sau 13 năm gắn bó là "thà muộn còn hơn không".

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