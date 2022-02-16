Trước lời đe dọa gay gắt của 'bà trùm Đại Nam', phía Trấn Thành lên tiếng phản hồi

Hậu trường 16/02/2022 16:10

Trước thái độ tức giận của nữ đại gia nổi tiếng, phía nam danh hài Trấn Thành đã lên tiếng phản hồi ngay sau đó.

Vào chiều 16/2, cộng đồng mạng bất ngờ bàn tán xôn xao và lan truyền đoạn clip ghi lại cuộc nói chuyện của nữ đại gia đình đám. Cụ thể, "Bà trùm Đại Nam" đã thẳng thừng tuyên bố rằng bà sẽ tìm đến tận nhà Trấn Thành để "táng thẳng vào mặt" nam MC. Lời tuyên bố của bà hiện đang thu hút rất nhiều ý kiến bàn tán của cư dân mạng. 

Nữ đại gia tức giận bày tỏ: "Quý vị nào biết thằng Trấn Thành ở đâu, chỉ cho tôi. Tao tuyên bố tao không đến nhà mày, táng vào mặt mày thì tao không phải là tao. Chính tao sẽ là người táng thẳng vào mặt mày"

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Phía Trấn Thành lên tiếng phản hồi trước ồn ào mới đây - Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, theo thông tin chia sẻ từ Pháp luật và bạn đọc, quản lý của nam nghệ sĩ cho biết không có phản hồi gì về sự việc ồn ào này. Hiện tại, nam danh hài Trấn Thành cũng chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào trước công chúng.

Không lâu trước đó, trong bộ phim web drama đang gây bão "Hẻm cụt", Trấn Thành đã "cài cắm" nhiều chi tiết gợi nhớ đến việc bà Nguyễn Phương Hằng, người từng nhiều lần khuấy đảo mạng xã hội vì những giấc mơ không đầu không cuối về nghệ sĩ Việt. Ngay sau đó, vào ngày tối 9/2, "bà trùm Đại Nam" đã livestream gần 6 tiếng đồng hồ. Bà đã chuyển cách xưng hô sang "mày - tao" với tuyên bố: "Riêng Trấn Thành, chị sẽ đổi cách chơi với em. Nếu chính nghĩa không được thì tôi sẽ chơi theo cách riêng của mình".

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Đoạn clip bà Phương Hằng đòi 'táng vào mặt' Trấn Thành đang gây xôn xao dư luận - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, MC Trấn Thành từng bị nữ đại gia nổi tiếng này "réo gọi" vì hoạt động kêu gọi từ thiện miền Trung. Bà cho rằng Trấn Thành mập mờ trong chuyện từ thiện khi không trực tiếp thực hiện mà phải chuyển tiền và nhờ người này, người kia. Sau đó, là một trong những người vướng vào lùm xùm này, Trấn Thành là người đầu tiên tung 1.000 trang sao kê từ thiện, làm rõ những vấn đề khiến nhiều người hiểu lầm. Vào tháng 9/2021, Trấn Thành đã được "minh oan" sau khi Công an TP.HCM và Bộ Công an có thông báo những nghệ sĩ này không có dấu hiệu sai phạm trong việc quyên góp tiền làm từ thiện.

Xôn xao thông tin 'Bà trùm Đại Nam' đe dọa, tuyên bố sẽ làm điều này khi đến tận nhà Trấn Thành

Xôn xao thông tin 'Bà trùm Đại Nam' đe dọa, tuyên bố sẽ làm điều này khi đến tận nhà Trấn Thành

Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp, nữ đại gia nổi tiếng đã tỏ thái độ tức giận với nam danh hài Trấn Thành.

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Từ khóa:   Bà trùm Đại Nam Bà Nguyễn Phương Hằng Trấn Thành

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