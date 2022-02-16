Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp, nữ đại gia nổi tiếng đã tỏ thái độ tức giận với nam danh hài Trấn Thành.

Mới đây, cộng đồng mạng đã bàn tán xôn xao về thông tin Trấn Thành bị nữ đại gia đình đám mạng xã hội đe dọa và đòi đánh. Cụ thể, trong buổi phát sóng trực tiếp, "Bà trùm Đại Nam" đã tỏ thái độ tức giận và tuyên bố: "Quý vị nào biết thằng Trấn Thành ở đâu, chỉ cho tôi. Tao tuyên bố tao không đến nhà mày, táng vào mặt mày thì tao không phải là tao. Chính tao sẽ là người táng thẳng vào mặt mày".

Hiện tại, phía Trấn Thành chưa có phản hồi về sự việc này.

Đoạn clip bà Phương Hằng đòi 'táng vào mặt' Trấn Thành đang gây xôn xao dư luận - Ảnh: Chụp màn hình

Lời tuyên bố của bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều ý kiến bàn tán của cư dân mạng. Tuy nhiên, lần này nữ đại gia lại bị mỉa mai vì đòi đánh người. Nhiều cư dân mạng cho rằng dù có mâu thuẫn như thế nào thì việc đánh người là hành vi trái pháp luật, không nên được ủng hộ.

Phản ứng của cư dân mạng trước lời đe doạn của bà trùm Đại Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, MC Trấn Thành bất ngờ bị nữ đại gia nổi tiếng này "réo gọi" vì hoạt động kêu gọi từ thiện miền Trung. Bà cho rằng Trấn Thành mập mờ trong chuyện từ thiện khi không trực tiếp thực hiện mà phải chuyển tiền và nhờ người này, người kia. Sau đó, là một trong những người vướng vào lùm xùm này, Trấn Thành là người đầu tiên tung 1.000 trang sao kê từ thiện, làm rõ những vấn đề khiến nhiều người hiểu lầm.

Đồng thời, vào tháng 9/2021, Trấn Thành đã được "minh oan" sau khi Công an TP.HCM và Bộ Công an có thông báo những nghệ sĩ này không có dấu hiệu sai phạm trong việc quyên góp tiền làm từ thiện.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-thong-tin-ba-trum-dai-nam-de-doa-tuyen-bo-se-lam-dieu-nay-khi-den-tan-nha-tran-thanh-450414.html