Xôn xao thông tin 'Bà trùm Đại Nam' đe dọa, tuyên bố sẽ làm điều này khi đến tận nhà Trấn Thành

Hậu trường 16/02/2022 15:02

Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp, nữ đại gia nổi tiếng đã tỏ thái độ tức giận với nam danh hài Trấn Thành.

Mới đây, cộng đồng mạng đã bàn tán xôn xao về thông tin Trấn Thành bị nữ đại gia đình đám mạng xã hội đe dọa và đòi đánh. Cụ thể, trong buổi phát sóng trực tiếp, "Bà trùm Đại Nam" đã tỏ thái độ tức giận và tuyên bố: "Quý vị nào biết thằng Trấn Thành ở đâu, chỉ cho tôi. Tao tuyên bố tao không đến nhà mày, táng vào mặt mày thì tao không phải là tao. Chính tao sẽ là người táng thẳng vào mặt mày"

Hiện tại, phía Trấn Thành chưa có phản hồi về sự việc này.

tran thanh
Đoạn clip bà Phương Hằng đòi 'táng vào mặt' Trấn Thành đang gây xôn xao dư luận - Ảnh: Chụp màn hình

Lời tuyên bố của bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều ý kiến bàn tán của cư dân mạng. Tuy nhiên, lần này nữ đại gia lại bị mỉa mai vì đòi đánh người. Nhiều cư dân mạng cho rằng dù có mâu thuẫn như thế nào thì việc đánh người là hành vi trái pháp luật, không nên được ủng hộ.

tran thanh 1
Phản ứng của cư dân mạng trước lời đe doạn của bà trùm Đại Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, MC Trấn Thành bất ngờ bị nữ đại gia nổi tiếng này "réo gọi" vì hoạt động kêu gọi từ thiện miền Trung. Bà cho rằng Trấn Thành mập mờ trong chuyện từ thiện khi không trực tiếp thực hiện mà phải chuyển tiền và nhờ người này, người kia. Sau đó, là một trong những người vướng vào lùm xùm này, Trấn Thành là người đầu tiên tung 1.000 trang sao kê từ thiện, làm rõ những vấn đề khiến nhiều người hiểu lầm.

Đồng thời, vào tháng 9/2021, Trấn Thành đã được "minh oan" sau khi Công an TP.HCM và Bộ Công an có thông báo những nghệ sĩ này không có dấu hiệu sai phạm trong việc quyên góp tiền làm từ thiện.

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thanh Điền gục khóc, nghẹn ngào hứa một điều trước phần mộ của người vợ qua cố

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thanh Điền gục khóc, nghẹn ngào hứa một điều trước phần mộ của người vợ qua cố

Cách đây không lâu, kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền đã đăng tải một clip quay lại cảnh ông tới thăm mộ người vợ quá cố là nghệ sĩ Thanh Kim Huệ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành sao Việt Bà Nguyễn Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?