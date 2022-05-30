Trước khi vướng nghi vấn 'rạn nứt', Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát từng để lộ loạt khoảnh khắc 'tình tứ' bên nhau

Ngay "tâm bão" tin đồn tan vỡ giữa Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát, cư dân mạng đã "đào lại" nhiều hình ảnh thân thiết của cả hai.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin hai nghệ sĩ hài Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát khiến cư dân mạng rộ lên nghi vấn cả hai đã "nghỉ chơi", đồng nghĩa với tin đồn về tình cảm của cặp đôi đã tan vỡ. Cả hai nghệ sĩ được khán giả biết đến là bạn, đồng nghiệp gắn bó thân thiết với nhau. Thậm chí, không ít người nhiều lần đặt nghi vấn về tin đồn cả hai đang trong mối quan hệ "trên mức tình bạn". Hình ảnh thân thiết với đàn anh hơn 17 tuổi được Võ Tấn Phát đăng tải - Ảnh: FBNV Võ Tấn Phát sinh năm 1995, quê Vĩnh Long, được biết đến với danh hiệu quán quân Cười Xuyên Việt 2016. Trong giây phút đăng quang, MC Đại Nghĩa đã tiến lên sân khấu chúc mừng cho tân quán quân. Lúc này, tin đồn về mối quan hệ thân thiết của hai nam diễn viên được "nổ" ra.

Đến khi ra mắt tác phẩm web-drama đầu tiên của Võ Tấn Phát, Đại Nghĩa cũng đã góp mặt hỗ trợ và làm rộ lên nghi vấn nam MC đang "nâng đỡ" quán quân Cười Xuyên Việt từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề. Sau đó, cư dân mạng phát hiện nghi vấn Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát đã dọn về ở chung một nhà. Nhiều lần, cả hai đã để lộ dấu hiệu đang ở chung khi cùng check-in tại một căn biệt thự sang trọng. Cả hai được cho là sống chung trong biệt thự sang trọng của Đại Nghĩa - Ảnh: FBNV Năm 2020, MC Đại Nghĩa đã xuất sắc giành được giải Mai Vàng cho sự nghiệp MC. "Đôi bạn thân" đã ăn mừng bằng một chuyến du lịch tới Pháp cùng nhau. Trên trang cá nhân, Võ Tấn Phát không ngần ngại viết dòng caption đầy mùi mẫn: "Lẹ ghê không, mới lãnh giải cái bay qua Pháp ăn mừng liền à. Chúc mừng babie với giải Mai Vàng đầu tiên trong sự nghiệp cho hạng mục MC".

Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát từng được cho là có mối quan hệ đẹp của Vbiz - Ảnh: FBNV Ở cuộc sống đời thường, họ cũng rất thân thiết, thường xuyên xuất hiện chung một địa điểm. Võ Tấn Phát cũng thường góp mặt cùng nam MC trong những chuyến đi thiện nguyện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ở cuộc sống đời thường, họ thường xuyên xuất hiện chung một địa điểm - Ảnh: FBNV Những minh chứng trên cũng cho thấy mối quan hệ "trên tình bạn" của cả hai được nhiều cư dân mạng suy đoán là không phải vô căn cứ. Dù nhiều lần được truyền thông hỏi thẳng về mối quan hệ với đối phương nhưng cả Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát đều từ chối. Hai nghệ sĩ cùng giải thích, không trả lời bất kỳ điều gì về cuộc sống tình cảm riêng tư bên ngoài công việc và nghệ thuật.

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