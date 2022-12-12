Trước khi được cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng, Sam từng vướng tin đồn tình cảm với một sao nam Vbiz, dân tình 'đẩy thuyền' nhiệt tình

Hậu trường 12/12/2022 19:44

Những màn tung hứng trên sóng truyền hình hay việc cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện khiến Sam và Ngô Kiến Huy vướng tin đồn hẹn hò.

Mới đây, trên mạng xã hội hot girl Sam khiến người hâm mộ vỡ oà với niềm hạnh phúc nhất cuộc đời người con gái khi được cầu hôn. Sau thời gian lẻ bóng thì cuối cùng người đẹp đã tìm được người đàn ông làm cô yên tâm giao cả cuộc đời còn lại. Dù không công khai diện mạo nửa kia nhưng trước mắt khán giả đang choáng nặng trước độ "khủng" của nhẫn kim cương.

Trước khi được cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng, Sam từng vướng tin đồn tình cảm với một sao nam Vbiz, dân tình 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 1
Sam bất ngờ được cầu hôn khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Được biết đến là mỹ nhân kín tiếng, vì thế công chúng không lường trước khoảnh khắc đắt giá này khi cô hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm. Lần hiếm hoi Sam nói về chuyện đời tư của mình là dịp mà cô và Ngô Kiến Huy được fan liên tục "đẩy thuyền". Theo đó Sam và Ngô Kiến Huy có thời gian dài làm việc cùng nhau, cùng xuất hiện trong các dự án nghệ thuật, chính điều này đã làm rộ lên tin đồn cặp đôi hẹn hò. 

Trước khi được cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng, Sam từng vướng tin đồn tình cảm với một sao nam Vbiz, dân tình 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 2
Sam vướng tin đồn tình cảm với Ngô Kiến Huy và được đẩy thuyền nhiệt tình.

Tuy nhiên, Sam cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn yêu đương giữa cô và bạn thân. Người đẹp khẳng định: "Giữa chúng tôi chỉ là tình bạn trong sáng. Có thể mọi người không tin trong showbiz có tình bạn khác giới, nhưng thực sự, tôi và Ngô Kiến Huy chỉ là bạn thân".

Trước khi được cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng, Sam từng vướng tin đồn tình cảm với một sao nam Vbiz, dân tình 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 3
 Sam và Ngô Kiến Huy thường dành cho nhau những lời khen "có cánh".

Bản thân Sam đã thừa nhận cả cô và Ngô Kiến Huy từng thử hẹn hò nhưng lại nhận ra cả hai chỉ hợp làm bạn. Ngô Kiến Huy từng lên tiếng cho hay anh chỉ xem Sam như em gái: "Thật ra thì tin đồn xảy ra với tôi mỗi ngày như cơm bữa. Cũng như đứa "em ruột" của tôi là Sam cũng vậy".

Trước khi được cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng, Sam từng vướng tin đồn tình cảm với một sao nam Vbiz, dân tình 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 4
Phủ nhận chuyện tình cảm, Sam khẳng định mối quan hệ với Ngô Kiến Huy chỉ là anh em, đồng nghiệp thân thiết.

Trước đây, Sam từng gây "choáng" khi chia sẻ về tiêu chuẩn bạn trai phải có khoảng 30-40 tỷ đồng trong tài khoản: "Tất nhiên tôi không phải người đòi hỏi quá nhiều nhưng nếu là người yêu chuẩn bị cưới, tôi muốn anh có khoảng 30-40 tỷ, tôi nghĩ con số đó là an toàn".

Dù chưa hé lộ tí gì về danh tính nửa kia nhưng nhìn chiếc nhẫn kim cương siêu khủng mà cô nhận, dân tình tin rằng bạn trai người đẹp chắc hẳn đã "vừa khít" với tiêu chuẩn của cô nàng. 

Trước khi được cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng, Sam từng vướng tin đồn tình cảm với một sao nam Vbiz, dân tình 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 5
Nắm trong tay khối tài sản khủng, người đẹp có mọi thứ trong tay, tuy nhiên kín tiếng chuyện tình cảm.

Sam là một trong những hot girl thuộc thế hệ đời đầu của showbiz Việt. Hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm, Sam nỗ lực để thoát mác hot girl, chứng minh thực lực bằng những vai diễn trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh và sitcom. Sau đó, Sam còn thử sức với vai trò MC và gây ấn tượng bởi lối dẫn dắt tự nhiên, đáng yêu dù không qua trường lớp đào tạo bài bản. Ngoài ra, Sam còn được biết là một nữ đại gia thực thụ trong showbiz Việt khi có trong tay khối tài sản "khủng" và từng công khai sở hữu gia tài 50 tỷ đồng.

Tiết lộ về người đàn ông vừa cầu hôn Sam

Tiết lộ về người đàn ông vừa cầu hôn Sam

Mới đây trên trang cá nhân, Sam hạnh phúc khoe nhẫn kim cương trên trang cá nhân kèm chia sẻ: "Lời nguyền hoa cưới".

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Từ khóa:   Sam Diễn viên Sam hotgirl Sam Ngô Kiến Huy

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