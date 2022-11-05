Bộ 3 hot girl đời đầu Sam - Kelly Nguyễn - Huyền Baby hội ngộ và màn đọ sắc 'kẻ tám lạng, người nửa cân'

Xuất hiện chung một khung hình, bộ 3 Sam - Kelly Nguyễn - Huyền Baby chính là minh chứng cho câu "mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười".

Nhiều năm trước khi mạng xã hội bắt đầu được giới trẻ Việt biết đến cũng là lúc lứa hot girl đời đầu đình đám xuất hiện. Trong đó, bộ tam Sam - Kelly Nguyễn - Huyền Baby chính là hội bạn thân đình đám được nhiều khán giả lứa 8x, 9x ngưỡng mộ suốt nhiều năm qua. Kelly Nguyễn - Sam - Huyền Baby Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Kelly Nguyễn đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Sam và Huyền Baby khi cùng nhau đi ăn tối. Cô nàng cho biết muốn có một buổi hẹn đầy đủ 3 cô nàng quả thật không phải điều dễ dàng vì mỗi người đều có công việc, cuộc sống riêng. Trong cùng một khung ảnh, 3 nàng hot girl đình đám đã có màn "so kè" nhan sắc "bất phân thắng bại" đáng chú ý. Dù cả 3 đều đã bước qua tuổi 30 nhưng vẻ xinh đẹp, rạng ngời, trẻ trung bất chấp tuổi tác khiến nhiều netizen phải xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Hình ảnh mới nhất của 3 nàng hot girl xinh đẹp trong bữa ăn tối gần đây. Cũng chia sẻ trên trang facebook của mình, Sam lại hài hước nói rằng: "Những người bạn 'giản dị' của tôi. Mỗi lần đi ăn phải mất 3 ngày để suy nghĩ xem mặc đồ phong cách gì cho thoải mái. Nhưng lúc xuất hiện thì giật mình vì không ai thoải mái cả". Thời gian trước đó, 3 cô nàng cũng đã có dịp hội ngộ cùng nhau khiến dân tình một phen "ngất ngây" trước nhan sắc "hack tuổi" đáng ngưỡng mộ và tình bạn hiếm có giữa các người đẹp ở làng giải trí Việt hiện tại.

Sam - Kelly Nguyễn - Huyền Baby vui vẻ chụp ảnh kỉ niệm cùng nhau. Bộ ba hot girl đình đám được dịp tụ hợp trong sinh nhật tuổi 32 của Kelly Nguyễn. Hiện tại, cả 3 đều có công việc cũng như cuộc sống riêng của mình. Nếu Sam vẫn đang là gương mặt quen thuộc trên các chương trình và phim truyền hình được săn đón tại showbiz Việt. Thì hai cựu hot girl còn lại là Kelly Nguyễn và Huyền Baby có vẻ yên ắng hơn trong các hoạt động nghệ thuật. Sam vẫn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình. Cựu hot girl Kelly Nguyễn đã trải qua 6 lần "trùng tu nhan sắc" và chỉ chọn xuất hiện tại các sự kiện có quy mô phù hợp. Bà mẹ 2 con Huyền Baby hiện tại có cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước. Theo đó, Huyền Baby lui về sau để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ với hai nhóc tỷ kháu khỉnh còn Kelly Nguyễn thì bận rộn với các dự án kinh doanh cá nhân. Dù bận rộn, nhưng bộ ba đình đám này vẫn giữ mối quan hệ khăng khít như chị em và dành thời gian tụ tập ngay khi có thời gian.

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