Trước khi sang Canada định cư, cuộc sống của Huỳnh Đông và Ái Châu ra sao?

Mới đây, trên trang cá nhân, Ái Châu đã đăng tải loạt hình ảnh và cho biết cô và ông xã Huỳnh Đông cùng con trai Happy đã sang Canada sinh sống vào cuối tháng 7 vừa qua. Ái Châu cũng tiết lộ rằng Huỳnh Đông cảm thấy môi trường tại Canada rất tốt khi sang nơi này biểu diễn cùng chương trình Bước chân hai thế hệ. Cả hai nhận được visa cách đây không lâu và nhanh chóng khởi hành để quý tử kịp nhập học vào tháng 9.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ái Châu đã đăng tải loạt hình ảnh và cho biết cô và ông xã Huỳnh Đông cùng con trai Happy đã sang Canada sinh sống vào cuối tháng 7 vừa qua.

Cả hai nhận được visa cách đây không lâu và nhanh chóng khởi hành để quý tử kịp nhập học vào tháng 9.

Trước khi sang Canada, Huỳnh Đông và Ái Châu có cuộc sống ổn định và hạnh phúc tại Việt Nam. Sau khi về chung một nhà, Ái Châu dành nhiều thời gian chăm sóc chồng con. Cô tập trung nhiều vào lĩnh vực kinh doanh và nhận lời tham gia gameshow khi có thời gian và tự nguyện làm hậu phương để chồng phát triển sự nghiệp. Còn về phần Huỳnh Đông, nếu không đi làm, khi ở nhà thì công việc chính của anh là chơi với con, giành việc tắm cho con, giặt giũ, đi chợ cho vợ nấu cơm.