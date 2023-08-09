Trước khi sang Canada định cư, cuộc sống của Huỳnh Đông và Ái Châu ra sao?

Trước khi cùng con trai sang Canada định cư, Huỳnh Đông và Ái Châu đã có cuộc sống bình yên, viên mãn bên nhau.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Ái Châu đã đăng tải loạt hình ảnh và cho biết cô và ông xã Huỳnh Đông cùng con trai Happy đã sang Canada sinh sống vào cuối tháng 7 vừa qua. Ái Châu cũng tiết lộ rằng Huỳnh Đông cảm thấy môi trường tại Canada rất tốt khi sang nơi này biểu diễn cùng chương trình Bước chân hai thế hệ. Cả hai nhận được visa cách đây không lâu và nhanh chóng khởi hành để quý tử kịp nhập học vào tháng 9.
Trước khi sang Canada, Huỳnh Đông và Ái Châu có cuộc sống ổn định và hạnh phúc tại Việt Nam. Sau khi về chung một nhà, Ái Châu dành nhiều thời gian chăm sóc chồng con. Cô tập trung nhiều vào lĩnh vực kinh doanh và nhận lời tham gia gameshow khi có thời gian và tự nguyện làm hậu phương để chồng phát triển sự nghiệp. Còn về phần Huỳnh Đông, nếu không đi làm, khi ở nhà thì công việc chính của anh là chơi với con, giành việc tắm cho con, giặt giũ, đi chợ cho vợ nấu cơm.
Huỳnh Đông sinh năm 1983, là diễn viên nổi tiếng trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và truyền hình khu vực phía Nam. Nam diễn viên thường được giao những vai hiền lành, sau này thử nghiệm với vai tính cách. Một số tác phẩm điện ảnh, truyền hình làm nên tên tuổi của Huỳnh Đông là Gọi giấc mơ về, Cha rơi, Thiên mệnh anh hùng, Lật mặt: 48h... Ngoài ra, Huỳnh Đông còn lấn sân sang nghề đạo diễn.
Huỳnh Đông và Ái Châu quen nhau sau khi đóng phim chung năm 2011. Hai người kết hôn và sinh con năm 2015. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Huỳnh Đông nói cảm ơn vợ vì luôn là cánh tay phải đắc lực giúp anh hoàn thành công việc.