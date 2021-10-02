Trước khi 'nên duyên' với Khả Ngân, nam chính '11 tháng 5 ngày' đã có tình trường như thế nào?

Hậu trường 02/10/2021 17:53

Được diễn cặp với nhiều nữ diễn viên trẻ và xinh, thế nhưng hiện tại 'đầu bếp Đăng' (11 tháng 5 ngày) vẫn đang là sao nam ở chế độ 'độc thân'.

Thanh Sơn đang là nam diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt nhờ vào khả năng diễn xuất ngày càng thăng hạng. Hiện tại, anh đang đảm nhận vai nam chính trong bộ phim truyền hình ăn khách "11 tháng 5 ngày", đồng thời cũng vướng tin đồn tình ái với nữ diễn viên Khả Ngân. Do đó, cái tên Thanh Sơn ngày càng được nhiều netizen tò mò hơn, nhất là "lịch sử tình trường" của anh.

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Sự nghiệp thành công hiện tại khiến nhiều người "quên bẵng" chuyện Thanh Sơn từng có vợ và con. Tuy nhiên sau một thời gian chung sống cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi".

Được biết, Thanh Sơn và vợ cũ đã quen nhau từ thời đại học, sau khi tìm hiểu khoảng 3 năm thì cặp đôi tiến đến hôn nhân. Nam diễn viên "11 tháng 5 ngày" đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng từ khi ly hôn đến này, Thanh Sơn không hề nhắc đến vợ cũ và con, do đó netizen rất tò mò về mối quan hệ của anh và người cũ.

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 Thanh Sơn và vợ cũ thời còn mặn nồng.

Năm 2020, Thanh Sơn từng đóng cặp với nữ diễn viên Quỳnh Kool trong bộ phim "Đừng bắt em phải quên". Thời điểm đó cả hai dính tin đồn "phim giả tình thật" nhưng đã nhanh chóng phủ nhận mối quan hệ này.

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Đến thời điểm hiện tại, khi đảm nhận vai đầu bếp Đăng trong phim "11 tháng 5 ngày", Thanh Sơn đang dính tin đồn tình cảm với nữ diễn viên trẻ Khả Ngân. Cả hai được cho là có "phản ứng hóa học" cực tốt khi đóng phim, bên cạnh đó thì những khoảnh khắc hậu trường cũng cho thấy mối quan hệ của cả hai không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. 

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Trên trang cá nhân, Khả Ngân liên tục chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ của cô và Thanh Sơn. Ngược lại, phía nam diễn viên điển trai thì "khẳng định chủ quyền" bằng cách theo dõi một nhân vật nữ chính là Khả Ngân. Hiện tại netizen đang rất quan tâm đến mối quan hệ của cả hai.

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 Liệu Thanh Sơn - Khả Ngân có phải là cặp đôi mới của showbiz Việt?

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Thanh Sơn dính nghi vấn 'phim giả tình thật' với Khả Ngân chỉ qua một chi tiết, fan cặp đôi đang 'hú hét' vui mừng?

Thanh Sơn dính nghi vấn 'phim giả tình thật' với Khả Ngân chỉ qua một chi tiết, fan cặp đôi đang 'hú hét' vui mừng?

Hành động chỉ follow Khả Ngân trên mạng xã hội đang khiến dân tình nghi ngờ Thanh Sơn đã 'phải lòng' nữ diễn viên.

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Từ khóa:   Thanh Sơn Khả Ngân Thanh Sơn và Quỳnh Kool 11 tháng 5 ngày

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