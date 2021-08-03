Mới đây, Khả Ngân thông báo với người hâm mộ tin vui vì được ra viện sau hơn 10 ngày liền sốt cao và ho ra máu. Tuy nhiên chiều nay 3/8, nữ diễn viên bất ngờ đăng ảnh hé lộ việc phải quay trở lại bệnh viện.

Mới đây, Khả Ngân khiến fan vô cùng lo lắng khi hình ảnh nữ diễn viên bất ngờ lộ ảnh nhập viện. Trong đó, người đẹp đang truyền nước trong viện và chia sẻ rằng bản thân vừa bị dị ứng thuốc. Không những thế, cô còn liên tục ho ra máu và sốt cao, hiện tại tình hình sức khoẻ đã ổn định hơn sau khi được khám bệnh. Sau đó ít hôm, nữ diễn viên thông báo tin vui đã được ra viện và đang dần hồi phục.

Hình ảnh khiến fan lo lắng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, vừa ra viện được 6 ngày, mỹ nhân "Hậu duệ mặt trời" lại chia sẻ một story hình ảnh truyền nước kèm dòng trạng thái "again" có nghĩa là "lại một lần nữa". Hình ảnh này khiến nhiều người lo lắng dành cho sức khỏe của Khả Ngân khi cô nàng lại tiếp tục nhập viện trong tình trạng suy nhược.

Story mới nhất của Khả Ngân - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với Đất Việt, phía Khả Ngân cho biết sau khi ra viện, sức khỏe của nữ diễn viên dù tốt lên song vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Để sẵn sàng cho những ngày quay dày sắp tới đây, Khả Ngân mới quay trở lại bệnh viện để dứt điểm tình trạng này.

Khả Ngân sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn, tươi trẻ - Ảnh: Internet

Khả Ngân sinh năm 1997, được mệnh danh là "hot girl sạch sẽ" nhất showbiz Việt vì đời tư sạch bóng scandal. Cô hiện đang nổi tiếng với vai trò là một diễn viên, người mẫu ảnh và mới đây còn lấn sân sang ca hát.

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