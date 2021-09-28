Thanh Sơn dính nghi vấn 'phim giả tình thật' với Khả Ngân chỉ qua một chi tiết, fan cặp đôi đang 'hú hét' vui mừng?

Hành động chỉ follow Khả Ngân trên mạng xã hội đang khiến dân tình nghi ngờ Thanh Sơn đã 'phải lòng' nữ diễn viên.

Thời gian qua, nữ diễn viên Khả Ngân đang nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả khi quyết định Bắc tiến và tham gia bộ phim "11 tháng 5 ngày". Bỏ qua nhiều chi tiết trên phim thì dân mạng "đồn thổi" rằng cô đang "phim giả tình thật" với bạn diễn Thanh Sơn. Sự tình ra sao?

Cụ thể, trang Instagram cá nhân của Thanh Sơn gần đây được nhiều khán giả nhận thấy chỉ theo dõi một cô gái duy nhất, không ai khác chính là Khả Ngân. Điều này càng "dấy" lên tin đồn cả hai đã phải lòng nhau sau khi hợp tác bộ phim truyền hình ăn khách.

Nam diễn viên chỉ 'follow' một người con gái duy nhất là Khả Ngân.

Việc "follow" một nhân vật nữ duy nhất khiến khán giả liên tưởng đến loạt những người nổi tiếng như: Ông Cao Thắng, Đạt G, Sơn Tùng M-TP,... đã từng làm điều này như một cách "đánh dấu chủ quyền" bạn gái của mình.

Trước đó, nhiều khoảnh khắc hậu trường cũng cho thấy Khả Ngân - Thanh Sơn rất ăn ý và gần gũi. Không chỉ hợp nhau trên phim, ngoài đời cả hai thường trao cho nhau ánh mắt ngọt ngào. Những bức ảnh khiến cho fan của cặp đôi không ngừng "đẩy thuyền".

Thanh Sơn - Khả Ngân đang được dân mạng đoán sẽ là 'cặp đôi mới' của showbiz Việt.

Ảnh: Tổng hợp, IGNV

Vừa hồi phục sau chuỗi ngày sốt, ho ra máu, Khả Ngân khiến fan lo lắng khi tiếp tục nhập viện, truyền nước vì cơ thể suy nhược Mới đây, Khả Ngân thông báo với người hâm mộ tin vui vì được ra viện sau hơn 10 ngày liền sốt cao và ho ra máu. Tuy nhiên chiều nay 3/8, nữ diễn viên bất ngờ đăng ảnh hé lộ việc phải quay trở lại bệnh viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-son-dinh-nghi-van-phim-gia-tinh-that-voi-kha-ngan-chi-qua-mot-chi-tiet-fan-cap-doi-dang-hu-het-vui-mung-427251.html