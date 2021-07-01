Trước khi đến với tình trẻ, Hoa hậu Thu Hoài đã trải qua cuộc hôn nhân tệ hại đến mức phải ‘đối mặt cái chết khi cổ bị bóp chặt’

Hậu trường 01/07/2021 13:45

Sau khi chia sẻ thông tin về việc công khai tổ chức lễ cưới cùng bạn trai kém 10 tuổi, quá khứ từng bị bạo hành của hoa hậu Thu Hoài cũng nhanh chóng bị ‘đào lại’ khiến dư luận xôn xao.

Thu Hoài và bạn trai doanh nhân Trí Tống đã công khai chia sẻ ảnh kết hôn lên trang cá nhân khiến dư luận xôn xao. Một số còn dành cho cô sự ngưỡng mộ trong niềm hạnh phúc vô bờ. Thế nhưng ít ai biết trước đó nàng hậu từng có một cuộc hôn nhân với quá khứ bạo hành mà ai nghe qua cũng phải rùng mình. 

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Thu Hoài từng chia sẻ cuộc hôn nhân thứ 3 khiến cô khá tổn thương - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô từng chia sẻ đã trải qua 3 lần hôn nhân tan vỡ và cuộc tình thứ 3 gây cho cô nhiều tổn thương nhất. Thu Hoài kể tại: “Cuộc hôn nhân thứ 3 đầy ám ảnh và bạo lực. Khi bạn phát hiện ra người bạn yêu thương, chăm lo, và sinh con cho họ mà họ xem bạn như kẻ thù, đằng sau lưng chỉ mong chờ cho bạn chết. Đó là điều kinh khủng nhất tôi gặp phải. Tôi ghét nói tới câu chuyện này vì ai từng trải qua nó chắc cũng đều như vậy. Cái ám ảnh kinh hoàng đó không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn xuất phát từ những sợ hãi, ngại ngần. Phải làm sao mới bị chồng đánh. Chắc là vì mắc lỗi hay ngoại tình. Những cơn giận dữ không cần lý do, những cơn ghen tuông tệ hại, những cú đấm xây xẩm mặt mày, cảm giác đối mặt với cái chết khi cổ bị bóp chặt tới mức đầu óc mê man”.

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Người chồng cũ người Hoa của hoa hậu Thu Hoài - Ảnh: Internet

Cô cũng cho rằng mình rất hiểu những người phụ nữ từng bị bạo hành và khuyên phụ nữ đừng nên sợ hãi trong trường hợp này. Thu Hoài chia sẻ thêm: “Tôi bất giác sờ lên cổ mình và run rẩy. Bóng tối và con quái vật vô hình trong căn nhà của chính mình là những nỗi sợ hãi vẫn luôn ám ảnh tôi, tới tận khi tôi đã thoát ra tất cả. Nỗi sợ hãi không chỉ bắt nguồn từ cơn đau thể xác, mà còn từ sự thất vọng, đổ vỡ và mất mát. Tôi hiểu được tâm trạng và cảm xúc của những người đàn bà bị bạo hành. Thứ cảm giác khốn nạn và nghiệt ngã hơn xa nỗi đau thân thể. Nó là thứ cocktail màu đỏ máu được pha trộn bằng tuyệt vọng, sợ sệt, nhục nhã và thất bại. Đến tận bây giờ khi mở sách ra đọc vài chương đầu về thời gian khủng hoảng hôn nhân, bản thân vẫn còn cảm giác nguyên vẹn. Đó là sự sợ hãi”.

Dẫu gặp nhiều đau khổ trong hôn nhân với người chồng này, sau đó cô vẫn "bình thường hóa" quan hệ với người chồng cũ. Cô từng chia sẻ với Zing: "Đàn ông người Hoa vốn gia trưởng, họ khó chấp nhận chuyện vợ vượt mặt. Anh che giấu khuyết điểm bằng cách thể hiện vũ lực. Tôi hiểu được nỗi đau, sự khó chịu của anh. Tuy nhiên, những gì anh gây cho tôi rất khó quên. Tới bây giờ, tôi vẫn còn đau lòng nhưng hận thù thì không. Anh thương yêu nhưng không biết cách thể hiện. Dù vậy, hiện tại cả hai vẫn còn quan tâm và đối tốt với nhau".

Ngay khi nghe câu chuyện trên khá nhiều khán giả cảm thấy mủi lòng và hy vọng cuộc hôn nhân mới của cô sẽ là bến đỗ hạnh phúc.

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Ngay khi nghe cô thông báo kết hôn nhiều khán giả mong rằng cô sẽ hạnh phúc trong cuộc tình mới này - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó hoa hậu Thu Hoài thông báo kết hôn khi đăng lên trang cá nhân và cho cho rằng cả hai nên duyên dựa vào số phận và đã chấp nhận lời cầu hôn của chàng: "Sau ngỡ ngàng, tôi nhận ra đó là một món quà. Cảm ơn 7 năm yêu thương, chia sẻ. Tôi đã sẵn sàng chào tạm biệt cuộc sống độc thân rồi. Tôi - Nguyễn Thị Thu Hoài, vừa chính thức trở thành vợ của Tống Nhật Trí".

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Bộ ảnh cưới đẹp như mơ của nàng hậu được các con chăm chút đang gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Vị doanh nhân chồng của Thu Hoài sinh năm 1986 người ở Huế. Chồng doanh nhân kém 10 tuổi của cô chia sẻ: "Dù Thu Hoài lớn tuổi hơn, cách cô ấy nói chuyện với tôi luôn gần gũi và thân thiện. Tôi bị thu hút bởi cô ấy có một tâm hồn đẹp, trái tim nhân hậu, chứ không phải hình thức bên ngoài".

Tuổi 45, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi

Tuổi 45, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi

Hoa hậu Thu Hoài vừa nên duyên cùng tình trẻ kém 10 tuổi là doanh nhân điển trai Trí Tống.

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