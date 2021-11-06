'Trùm cuối' nhà Trường Giang đã lộ diện gương mặt 'full HD', xinh như thiên thần mà bao lâu qua vẫn 'giấu nhẹm'!

Sau khi về chung một nhà và có một cô công chúa đáng yêu, cặp vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương nay được thêm chú ý bởi "thế lực nhí" lầy lội cũng chiếm sóng không kém gì ba mẹ là mấy. Nhóc tỳ Destiny nhà này có một lượng fan cứng hùng hậu trên mạng xã hội chỉ qua những đoạn clip đăng tải về nhiều cử chỉ và những lần đối đáp cực hài với ba.

Destiny ghi điểm bởi sự lém lĩnh và thông minh - Ảnh: Cắt từ clip

Từ ngày có Destiny, cặp vợ chồng "Mười khó" cũng phải nhập hội "nghiện con" và không thể kìm lòng giấu riêng những hình ảnh đáng yêu hiếm hoi của "cục vàng" nữa. Trong thời gian qua, Nhã Phương và Trường Giang đều úp mở dung mạo của con khiến nhiều người không khỏi tò mò khi đăng ảnh chỉ là bóng lưng hoặc hé lộ góc nghiêng từ xa.