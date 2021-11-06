'Trùm cuối' nhà Trường Giang đã lộ diện gương mặt 'full HD', xinh như thiên thần mà bao lâu qua vẫn 'giấu nhẹm'!

Hậu trường 06/11/2021 12:05

Trong khoảnh khắc hào hứng livestream khi đi nghỉ dưỡng cuối tuần cùng gia đình, Nhã Phương đã vô tình để lộ ảnh "full hd" khuôn mặt con gái ở cự ly gần.

Sau khi về chung một nhà và có một cô công chúa đáng yêu, cặp vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương nay được thêm chú ý bởi "thế lực nhí" lầy lội cũng chiếm sóng không kém gì ba mẹ là mấy. Nhóc tỳ Destiny nhà này có một lượng fan cứng hùng hậu trên mạng xã hội chỉ qua những đoạn clip đăng tải về nhiều cử chỉ và những lần đối đáp cực hài với ba.

'Trùm cuối' nhà Trường Giang đã lộ diện gương mặt 'full HD', xinh như thiên thần mà bao lâu qua vẫn 'giấu nhẹm'! - Ảnh 1
Destiny ghi điểm bởi sự lém lĩnh và thông minh - Ảnh: Cắt từ clip

Từ ngày có Destiny, cặp vợ chồng "Mười khó" cũng phải nhập hội "nghiện con" và không thể kìm lòng giấu riêng những hình ảnh đáng yêu hiếm hoi của "cục vàng" nữa. Trong thời gian qua, Nhã Phương và Trường Giang đều úp mở dung mạo của con khiến nhiều người không khỏi tò mò khi đăng ảnh chỉ là bóng lưng hoặc hé lộ góc nghiêng từ xa.

'Trùm cuối' nhà Trường Giang đã lộ diện gương mặt 'full HD', xinh như thiên thần mà bao lâu qua vẫn 'giấu nhẹm'! - Ảnh 2
Trường Giang và Nhã Phương nhập hội 'nghiện con' - Ảnh: FBNV

Ấy thế mà mới đây nhất, trong khoảnh khắc hào hứng livestream khi đi nghỉ dưỡng cuối tuần cùng gia đình, Nhã Phương đã vô tình để lộ ảnh "full hd" khuôn mặt con gái ở cự ly gần. Qua góc quay, có thể dễ dàng nhận ra công chúa nhỏ nay đã lớn phỏng phao, được mẹ cho ăn diện điệu đà và như thường lệ vẫn làm nhiều hành động, cử chi đáng yêu hết nấc.

'Trùm cuối' nhà Trường Giang đã lộ diện gương mặt 'full HD', xinh như thiên thần mà bao lâu qua vẫn 'giấu nhẹm'! - Ảnh 3
Nhã Phương để lộ 'full' gương mặt của Destiny ở cự ly gần - Ảnh: Cắt từ clip

Dù chỉ xuất hiện 4 giây trên clip nhưng Destiny đủ gây sức hút lớn. Nhóc tỳ sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to giống hệt mẹ và vóc dáng nhỏ nhắn cùng biểu cảm đáng yêu giống ba Trường Giang. Trường Giang từng khoe con gái rất lanh lợi, thông minh và hoạt ngôn. Nhiều người hâm mộ thích thú và hy vọng gia đình Mười Khó sẽ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khác đáng yêu của Destiny.

Nhã Phương 'quá tuổi' làm 'nàng thơ' của Trường Giang, 'ngậm ngùi' nhường chỗ cho nhân vật này, than thở với bạn thân Ái Phương nào ngờ nghe câu trả lời mà 'bật ngửa'

Nhã Phương 'quá tuổi' làm 'nàng thơ' của Trường Giang, 'ngậm ngùi' nhường chỗ cho nhân vật này, than thở với bạn thân Ái Phương nào ngờ nghe câu trả lời mà 'bật ngửa'

Sau 7749 lần "kín như bưng', Nhã Phương đã chịu he hé mặt ái nữ. Khoảnh khắc bé Destiny chơi cùng ba Giang khiến cô nàng phải than thở ngay với bạn thân Ái Phương.

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Từ khóa:   con gái trường giang - nhã phương con gái Trường Giang destiny

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