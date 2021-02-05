Trong ngày sinh nhật, Trấn Thành gây xúc động khi viết tâm thư gửi đến những ‘thiên thần áo trắng’ đang chống dịch Covid-19

Bài đăng mới nhất của MC Trấn Thành trên trang Facebook cá nhân nhận về “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.

Hôm nay (5/2) là sinh nhật lần thứ 34 của MC Trấn Thành. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên nam nghệ sĩ không tổ chức tiệc mừng như mọi năm.

Trước đây, Trấn Thành luôn có những bữa tiệc mừng sinh nhật hoành tráng bên gia đình và bạn bè - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, thay vì tự chúc mừng sinh nhật bản thân, ông xã Hari Won đã có những chia sẻ đầy xúc động về đội ngũ y bác sĩ chống dịch trong những ngày qua: “Trong khi khán giả khắp nơi đang gửi tin chúc mừng sinh nhật của tôi, còn tôi chỉ muốn gửi lời chúc đến các anh chị - những y, bác sĩ và tình nguyện viên đã bỏ Tết của gia đình để cho mọi gia đình có Tết!

Tôi ngưỡng mộ và biết ơn công lao của các anh chị trong thời gian này! Gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất đến với mọi người! Giữ gìn sức khỏe các anh chị nhé!”.

Bài đăng của nam MC - Ảnh: FB

Nhiều người không khỏi xúc động trước những chia sẻ đầy chân thành của Trấn Thành về các y bác sĩ giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát trở lại.

Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng sinh nhật nam MC cũng như không quên cổ vũ cho những “thiên thần áo trắng” đang hết mình vì người dân cả nước: “Chúc mừng sinh nhật em. Biết ơn và biết vui chúng ta đều cần có đủ. Niềm vui và sự tử tế là 2 thứ khiến cuộc sống tươi đẹp hơn”, “Chúc mừng sinh nhật A Xìn. Và chúc sức khỏe những chiến binh thầm lặng tất cả mọi người cùng khống chế được đại dịch Covid-19”…

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