Lâm Bảo Châu xác nhận ra Hà Nội đón Tết cùng gia đình bạn gái, còn nhận Lệ Quyên là ‘vợ’?

Hậu trường 05/02/2021 14:50

Động thái mới nhất của tình trẻ Lệ Quyên – nam người mẫu Lâm Bảo Châu trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Hậu “đường ai nấy đi” với doanh nhân Đức Huy, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã tìm được hạnh phúc mới bên tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Sau khoảng thời gian giấu giếm, úp mở thì cuối cùng, cả hai đã chính thức xác nhận mối quan hệ trước công chúng.

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Lệ Quyên đang rất hạnh phúc bên người yêu kém 12 tuổi - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào đến người hâm mộ như một cách khẳng định chủ quyền. Thậm chí mới đây, “nữ hoàng phòng trà” và bạn trai còn bị soi cùng check-in tại sân bay. Ngay lập tức, cư dân mạng đặt ra nghi vấn nữ ca sĩ đưa bạn trai kém tuổi ra Hà Nội ăn Tết cùng gia đình.

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Cặp đôi bị nghi ngờ cùng ra Hà Nội ăn Tết - Ảnh: FB

Ngay khi khán giả còn đang bán tín bán nghi thì Lâm Bảo Châu đã ngầm xác nhận chuyện ra Hà Nội ăn Tết. Cụ thể, ca sĩ Quang Hà đã để lại bình luận dưới bức ảnh chụp tại sân bay của Lâm Bảo Châu: “Hai vợ chồng kéo nhau về sớm thế?” thì Lâm Bảo Châu đã trả lời rằng: “Bọn em về sớm lo nhà cửa anh ơi, bao giờ anh ra đấy?”.

Đặc biệt, khi Quang Hà nhờ nhắn hộ: “Nói vợ em nhắn tin anh cái” thì chàng người mẫu trẻ liền đáp lại: “Đã nói anh”.

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Màn tương tác giữa Quang Hà và Lâm Bảo Châu gây chú ý - Ảnh: FB

Cách trả lời vô cùng tự nhiên và thoải mái của Lâm Bảo Châu khiến công chúng cho rằng anh đang ngầm thừa nhận cách xưng hộ đặc biệt của mình và Lệ Quyên. Trước động thái này, người hâm mộ cặp đôi ngày càng mong chờ giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” và bạn trai sẽ sớm “về chung một nhà”.

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