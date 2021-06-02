'Trốn bặt' một thời gian, Phạm Ngà quay lại tố bà Phương Hằng 'là đối tượng nguy hiểm', mạnh miệng cho hẳn 100 tỷ với 1 điều kiện

Mới đây bà Phương Hằng bất ngờ lên livestream khóc lóc tuyên bố sẽ giải thể Đại Nam và rời Việt Nam khi dịch bệnh qua đi. Tuyên bố này của nữ đại gia đã khiến CĐM vô cùng bất ngờ. Giữa tin tức động trời đó, NS múa Phạm Ngà lại xuất hiện livestream để tố nữ đại gia nợ nần.

Sau màn "ké" livestream của chồng vào hôm 29/5, bà Phương Hằng đã quay trở lại vào tối 31/5 khiến CĐM xôn xao. Khác với những màn bóc phốt, chỉ trích nghệ sĩ thường thấy, nữ đại gia trở lại nhẹ nhàng và chia sẻ chuyện gia đình, cuộc sống như đã thông bao trước đó. Điều khiến cư dân mạng bất ngờ là "bà chúa drama" bỗng bật khóc tức tưởi khi chia sẻ về việc bị cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ trên MXH. Nữ đại gia còn tuyên bố sẽ đóng cửa Đại Nam, cùng ông xã rời Việt Nam vì không chịu thêm được áp lực từ dư luận. Nữ đại gia nhấn mạnh sẽ rời đi trong danh dự, kiêu hãnh vì bản thân “không còn chút nhuệ khí nào”. Bà Hằng nghẹn ngào: "Tôi nói với anh Dũng, tôi muốn giải thể công ty nữa là khác, để cho tôi sống một cuộc đời bình an. Tôi đã nỗ lực quá nhiều để rồi nhận lấy những gì quá phũ phàng. Tôi trần tình với quý vị, tôi muốn dẹp hết. Có thể tôi sẽ không sống ở Việt Nam nữa. Vì khi tôi đã quay trở về Việt Nam sống, bằng cả trái tim yêu thương của tôi thực sự".

Nữ đại gia nước mắt giàn giụa tuyên bố không chịu được áp lực dư luận - Ảnh chụp màn hình Thông báo bất ngờ của nữ đại gia khiến CĐM không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí còn lo lắng cho số phận của hàng nghìn công nhân và trẻ em nghèo. Lúc này, nhiều người mới nhận ra những đóng góp trong thời gian qua của vợ chồng ông Dũng "lò vôi" trông công tác thiện nguyện. Tuy nhiên, nghệ sĩ múa Phạm Nga lại có suy nghĩ khác hẳn. Ngay tối hôm qua 1/6, cô đã livestream với nội dung tố bà Phương Hằng cực gắt. Cụ thể, nữ NS cho rằng bà chủ Đại Nam là 1 "đối tượng nguy hiểm", cô nói: "Bà đang nhồi nhét những hành vi, tư tưởng côn đồ vào đầu của những em thanh thiếu niên mới lớn. Các em ấy đang chập chững tư duy, chưa biết theo cái hướng nào thì nó nghe 1 người như bà, rồi bỏ học, bỏ hành, nhà người ta khóc hết nước mắt".

Không những thế, Phạm Ngà còn công khai bênh vực Hoài Linh và cho rằng mọi người cần nam danh hài hơn là nữ doanh nhân: "Nếu đặt bà lên bàn cân cùng với Hoài Linh, thì người ta sẽ cần tiếng nói của Hoài Linh hơn là bà. Vì ông ấy ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn, thanh lịch. Còn sẽ không ai cần tiếng nói của bà hết vì bà là 1 đối tượng nguy hiểm". Phạm Ngà ủng hộ Hoài Linh vì ăn nói nhẹ nhàng, thanh lịch - Ảnh chụp màn hình Không dừng lại ở đó, liên quan đến việc bà Phương Hằng tuyên bố muốn đóng cửa Đại Nam, nữ nghệ sĩ cũng mỉa mai: "Không đủ khả năng trả nợ ngân hàng nên bị thu hồi tài sản chứ đóng cửa Đại Nam cái gì? Nợ xấu trốn sao?" Phạm Ngà còn mạnh miệng tuyên bố cho nữ đại gia 100 tỷ nếu chứng minh được từng xuất nhập cảnh Canada và lên tiếng thách thức: "Bà gặp tôi là bà xui rồi, bà làm sao qua mặt được tôi". Nữ nghệ sĩ tố bà Phương Hằng nợ xấu ngân hàng - Ảnh chụp màn hình Hiện tại những lời nói của nữ NS Phạm Ngà chưa có bất kỳ bằng chứng nào để chứng thực tính chính xác. Với những lời lẽ hết sức gay gắt như vậy, liệu bà chủ Đại Nam có thôi "rửa tay gác kiếm" để quay trở lại cuộc chiến?

Một nghệ sĩ tung đoạn ghi âm của bà Phương Hằng và thách thức: 'Vở kịch hay xin phép được bắt đầu' Nam ca sĩ đã đăng bài về đoạn ghi âm về bà Phương Hằng của ông Võ Hoàng Yên và gắn thẻ hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Trịnh Kim Chi, Hứa Minh Đạt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tron-bat-mot-thoi-gian-pham-nga-quay-lai-to-ba-phuong-hang-la-doi-tuong-nguy-hiem-manh-mieng-cho-han-100-ty-voi-1-dieu-kien-407434.html