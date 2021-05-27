Một nghệ sĩ tung đoạn ghi âm của bà Phương Hằng và thách thức: 'Vở kịch hay xin phép được bắt đầu'

Hậu trường 27/05/2021 16:48

Nam ca sĩ đã đăng bài về đoạn ghi âm về bà Phương Hằng của ông Võ Hoàng Yên và gắn thẻ hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Trịnh Kim Chi, Hứa Minh Đạt.

Từ sau khi diễn ra vụ kiện tụng giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên, những ồn ào bên lề khiến cư dân mạng vô cùng tò mò và quan tâm. Nhất là khi trong 1 lần livestream, nữ đại gia có nhắc tới 1 đoạn ghi âm mà ông Võ Hoàng Yên ghi lại cuộc nói chuyện giữa 2 người. Mặc dù không tiết lộ rõ chi tiết nội dung của đoạn ghi âm nhưng bà chủ Đại Nam cho rằng ông Yên có hành vi "chơi không đẹp". Điều này đã khiến cư dân mạng vô cùng tò mò về câu chuyện giữa 2 người. 

Mới đây, trên trang các nhân, nam ca sĩ Liêng Kiếng Quang đã chia sẻ đoạn ghi âm này kèm dòng trạng thái khá thách thức: "Vở kịch hay xin phép được bắt đầu”. Không những thế anh chàng còn gắn thẻ nhiều sao Việt nổi tiếng như Trịnh Kim Chi, Hứa Mình Đạt... 

Ngay lập tức động thái này của Liêng Kiếng Quang đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. 1 phần vì tò mò nội dung đoạn ghi âm, 1 phần vì muốn biết Liêng Kiếng Quang là ai nên bài đăng của nam ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía CĐM. Tuy nhiên, phản ứng của nhiều người đối với bài đăng của nam ca sĩ là chỉ trích và phẫn nộ. Cư dân mạng cho rằng, bà Phương Hằng đã từng lên tiếng về vấn đề này, nêm chẳng có gì để Liêng Kiếng Quang đăng bài kèm lời chia sẻ ẩn ý kia cả. Thậm chí hành động của nam ca sĩ bị cho là câu like rẻ tiền, PR tên tuổi vì trên thực tế sự nghiệp của anh chàng rất mờ nhạt. 

Trước đó, người này cũng từng đăng bài ủng hộ NS Hoài Linh, thân thiết gọi nam danh hài là "bố". 

Đối diện với "ném đá" quyết liệt của cư dân mạng thì bài đăng của Liêng Kiếng Quang đã "bốc hơi" khỏi trang cá nhân ngay sau đó.

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Ca sĩ Liêng Kiếng Quang - Ảnh: Internet

Liêng Kiếng Quang tên thật là Quách Liêng Quang, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Anh có biệt danh “hoàng tử nhạc Phật”, bên cạnh ca hát, anh còn tham gia hoạt động với tư cách là người mẫu. Tuy nhiên sự nghiệp không có dấu ấn nổi bật.

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Từ khóa:   Liêng Kiếng Quang Hoài Linh bà Phương Hằng

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