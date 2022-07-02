Ca sĩ Phan Ngọc Luân gây sốc với phát ngôn của mình về vụ việc lùm xùm của 2 nghệ sĩ Việt Nam mới đây.

Phan Ngọc Luân sinh năm 1988, gốc Cà Mau, anh có thời gian theo học Khoa Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. Đam mê ca hát, nam ca sĩ đã nhiều lần đăng kí tham gia các chương trình ca nhạc để tìm sự nổi tiếng như Sao Mai Điểm Hẹn 2010, giọng hát Việt 2012 thế nhưng cái tên Phan Ngọc Luân vẫn còn khá xa lạ với khán giả.

Ca sĩ Phan Ngọc Luân - Ảnh: FB Phan Ngọc Luân

Vừa qua, showbiz Việt Nam chấn động với cáo buộc 2 nghệ sĩ Việt Nam dính scandal quấy rối tình dục trẻ vị thành niên ở Tây Ban Nha thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Giữa thời điểm nóng, ca sĩ Phan Ngọc Luân gây tranh cãi khi có chia sẻ liên quan đến vụ việc: "Đen thôi, đen luôn một cặp. Mong hai anh mau về Việt Nam cống hiến tiếp cho nền nghệ thuật nước ta".

Một số khán giả sau đó đã để lại bình luận phản hồi cho rằng nam ca sĩ đang cố tình "đánh bóng tên tuổi" của mình để mọi người biết đến. Bên cạnh đó, cũng rất nhiều ý kiến không đồng tình với chia sẻ của anh.



Một số ý kiến của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, đây không phải lần đầu nam ca sĩ vướng nghi vấn “cái miệng hại cái thân” khi trước đó anh cũng đã có những phát ngôn phân biệt vùng Miền trong thời kì cả nước chống Covid khiến cư dân mạng lên án mạnh mẽ.

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