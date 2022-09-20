"Bà trùm hoa hậu" thông tin liên quan đến vụ đấu giá chiếc vương miện của Mai Phương đang nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Sau hơn 1 tháng đăng quang Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam), tâm hoa hậu Mai Phương đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng công chúng vì thường xuyên có nhiều hoạt động đẹp hướng tới cộng đồng. Mới đây, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi Mai Phương có quyết định đấu giá chiếc vương miện hoa hậu danh giá để làm từ thiện. Đây cũng là việc xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi nhan sắc khi hoa hậu bán vương miện ngay trong thời gian đương nhiệm. Tại buổi đấu giá, chiếc vương miện Miss World Vietnam 2022 được một người bạn giấu mặt của bà Phạm Kim Dung mua lại với giá 3 tỷ đồng. Đáng nói, sau khi đấu giá thành công, người giấu mặt này đã tặng lại chiếc vương miệng cho Hoa hậu Mai Phương. Sự việc này ngay sau đó đã nhận về không ít ý kiến trái chiều vì nhiều người cho rằng có thể đây chỉ là chiêu trò nhằm đánh bóng tên tuổi của tân hoa hậu.

Việc đấu giá vương miện của Mai Phương nhận về không ít ý kiến trái chiều vì nhiều người cho rằng có thể đây chỉ là chiêu trò nhằm đánh bóng tên tuổi của tân hoa hậu - Ảnh: FB Miss World Vietnam Mới đây, trước những ý kiến trái chiều này, bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss World Vietnam đã đích thân có phản hồi cụ thể trước công chúng. Trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, "bà trùm Hoa hậu" phủ nhận việc tự bỏ tiền cá nhân để mua lại vương miện: "Nếu tôi mua tôi sẽ vô cùng tự hào nói tôi mua". Mai Phương được người giấu mặt này tặng lại chiếc vương miệng sau khi đấu giá thành công - Ảnh: FB Miss World Vietnam Bà Phạm Kim Dung cho biết vì người doanh nhân muốn giữ kín thông tin cá nhân nên không thể chia sẻ thêm, đồng thời khẳng định mọi việc trong buổi đấu giá diễn ra minh bạch, đúng sự thật: "Chiếc vương miện được trao đi và đón về trong vòng 1 tiếng đồng hồ trong buổi đấu giá gây nhiều thắc mắc trong cộng đồng mạng đang yêu mến Mai Phương và tôi. Tuy nhiên, xin vẫn cho tôi được bảo mật danh tính mạnh thường quân đã ủng hộ để đảm bảo quyền riêng tư theo yêu cầu. Với sự lan toả quá nhanh của mạng xã hội thì bạn tôi sợ cuộc sống của bạn sẽ không được bình yên, bạn chỉ là một doanh nhân không liên quan showbiz, bạn đặt niềm tin ở Dung, ở Mai Phương sẽ giúp bạn trao gửi yêu thương đến tận những nơi cần.

Bạn ấy nói rằng vương miện thì nên ở bên cạnh Hoa hậu mãi mãi nên bạn cũng tặng lại không băn khoăn. Vậy đó, câu chuyện rất nhẹ nhàng và nhân văn như những gì mà tôi, các Hoa Á Hậu vẫn đang theo đuổi. Chúng tôi vô cùng trân trọng những điều thiêng liêng là vương miện và cộng đồng". Mai Phương không kìm được xúc động trong ngày đấu giá chiếc vương miện danh giá của mình - Ảnh: FB Miss World Vietnam Trước đó, Hoa hậu Mai Phương từng chia sẻ về việc đấu giá chiếc vương miện gây tranh cãi này: "Trước khi đưa ra quyết định này, tôi đã phải suy nghĩ nhiều và cũng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, tôi tin rằng đây là quyết định đúng đắn và chiếc vương miện sẽ đem lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng thay vì chỉ giữ riêng cho bản thân mình". Sau buổi đấu giá các vật phẩm của dàn Hoa hậu, á hậu, Ban tổ chức đã thu về số tiền hơn 7,128 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện. 1 ngày sau sự kiện này, Hoa hậu Mai Phương và Hoa hậu Karolina Bielawska cũng đã có buổi từ thiện.

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