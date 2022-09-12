Không chỉ xinh đẹp giống mẹ, con gái Mai Phương còn được khen 'hiểu chuyện' vì điều đặc biệt này

Hậu trường 12/09/2022 11:35

Kể từ khi cố diễn viên Mai Phương ra đi mãi mãi, cuộc sống của bé Lavie luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây,, bảo mẫu và con gái Mai Phương - bé Lavie đã có chuyến đi làm từ thiện ở vùng cao nhân dịp Tết Trung thu. Nhóc tỳ đã cùng mọi người tham gia một nhóm thiện nguyện và có chuyến đi lên vùng cao để tổ chức Trung thu cho các em nhỏ dân tộc thiểu số.

 

Cô bảo mẫu chia sẻ: "Trung thu của mình và em bé đã được đồng hành cùng nhóm Nụ Cười. Được đi, được thấy, được cảm nhận, được sẻ chia là điều mình cảm thấy may mắn nhất. Đi để thấy rằng cuộc sống của mình đã quá hạnh phúc".

Không chỉ xinh đẹp giống mẹ, con gái Mai Phương còn được khen 'hiểu chuyện' vì điều đặc biệt này - Ảnh 1Không chỉ xinh đẹp giống mẹ, con gái Mai Phương còn được khen 'hiểu chuyện' vì điều đặc biệt này - Ảnh 2
Con gái Mai Phương và cô bảo mẫu cùng nhau đi làm từ thiện tại vùng cao - Ảnh: FBNV
Không chỉ xinh đẹp giống mẹ, con gái Mai Phương còn được khen 'hiểu chuyện' vì điều đặc biệt này - Ảnh 3Không chỉ xinh đẹp giống mẹ, con gái Mai Phương còn được khen 'hiểu chuyện' vì điều đặc biệt này - Ảnh 4
Con gái Mai Phương vui vẻ khi được tham gia hoạt động thiện nguyện - Ảnh: FBNV
Không chỉ xinh đẹp giống mẹ, con gái Mai Phương còn được khen 'hiểu chuyện' vì điều đặc biệt này - Ảnh 5
Bé Lavie còn tự tay dán những bức tranh trang trí - Ảnh: FBNV

 

Qua những bức ảnh được đăng tải, bé Lavie đã tự tay làm lồng đèn, trang trí những bức tranh xinh đẹp để gửi tặng các bạn ở vùng cao. Đây là một thị trấn khá nhỏ nằm ở vùng núi nên các em nhỏ sống khá thiếu thốn. Chính đoàn thiện nguyện của họ đã mang không khí Trung thu ấm áp đến cho mọi người.

 

Không chỉ vậy, con gái Mai Phương còn đích thân trao tặng từng chiếc lồng đèn cho các bạn và chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau. Đây quả thật là một chuyến đi đầy ý nghĩa. Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng bé Lavie đã rất hiểu chuyện và giàu tấm lòng nhân ái.

Không chỉ xinh đẹp giống mẹ, con gái Mai Phương còn được khen 'hiểu chuyện' vì điều đặc biệt này - Ảnh 6
 Cố diễn viên Mai Phương từng đưa ái nữ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để bé Lavie có nhiều trải nghiệm, biết yêu thương mọi người nhiều hơn - Ảnh: FBNV

 

Trước đó, lúc sinh thời, cố diễn viên thường đưa ái nữ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để bé Lavie có nhiều trải nghiệm, biết yêu thương mọi người nhiều hơn. Đúng như tâm nguyện của cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie giờ đây đã trở thành một nhóc tì rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và chăm làm từ thiện. 

Bé Lavie là con gái của diễn viên Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Sau khi mẹ qua đời vào cuối tháng 3/2020, vấn đề nuôi dưỡng bé Lavie trở thành câu chuyện được khán giả quan tâm.

Về sau, Phùng Ngọc Huy thông báo đã được thừa nhận quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con gái. Vì chưa thể về Việt Nam nên anh gửi con ở chỗ 2 bảo mẫu và nhờ bố mẹ đẻ lui tới thăm nom. Việc dịch bệnh bùng phát thời gian dài ảnh hưởng nhiều tới chuyện 2 cha con đoàn tụ. Tuy nhiên, Phùng Ngọc Huy vẫn luôn dõi theo Lavie, trò chuyện facetime với cô bé hàng ngày.

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