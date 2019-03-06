Trải qua 4 đời chồng, diễn viên Hoàng Yến tuyên bố: 'Tôi sống vì mình, không ngại dư luận'

Hậu trường 06/03/2019 16:35

Dù trải qua 4 đời chồng nhưng diễn viên Hoàng Yến cho rằng điều đó không có gì là sai trái hay phải e ngại dư luận.

Diễn viên Hoàng Yến được biết đến qua những vai diễn lẳng lơ, đanh đá trên màn ảnh nhỏ. Chị vốn sở hữu gương mặt đẹp với đôi mắt gợi tình, đôi môi nũng nịu và đặc biệt là nụ cười duyên có thể "hạ gục" bất cứ chàng trai nào.

Tuy nhiên, có lẽ phận đời đa đoan từ những vai diễn đã vận vào cuộc đời của chị. Diễn viên Hoàng Yến từng 3 lần kết hôn nhưng đều không có cái kết trọn vẹn. Sau nhiều lần đổ vỡ, người đẹp của vở diễn Làng ế vợ hiện đang có cuộc sống bình yên bên người chồng thứ 4 - cũng là bạn diễn của chị trong một bộ phim cách đây khá lâu. Như vậy là ở tuổi 43, nữ diễn viên đã trải qua 4 đời chồng và sinh được 3 người con, trong đó có 1 bé sinh vào năm chị đã 42 tuổi. 

Trải qua 4 đời chồng, diễn viên Hoàng Yến tuyên bố: 'Tôi sống vì mình, không ngại dư luận' - Ảnh 1
Diễn viên Hoàng Yến sở hữu vóc dáng gợi cảm, gương mặt xinh đẹp nhưng phảng phất nỗi buồn - Ảnh: Internet
Trải qua 4 đời chồng, diễn viên Hoàng Yến tuyên bố: 'Tôi sống vì mình, không ngại dư luận' - Ảnh 2

Có tình duyên lận đận và truân chuyên nhưng diễn viên Hoàng Yến rất hài lòng với những gì đã trải qua. Chị cho rằng phụ nữ một khi đã lấy nhầm chồng thì phải dũng cảm giải thoát cho bản thân để tìm kiếm hạnh phúc mới. Cũng nhờ quan điểm đó mà sau 3 lần ly hôn, chị Yến đã tìm được người đàn ông đích thực của đời mình.

"Cuộc đời chỉ được sống một lần nên tôi phải được sống là chính tôi. Tôi phải tìm được người đàn ông đích thực, yêu thương tôi thật lòng thì người đàn ông ấy mới xứng đáng ở bên cạnh tôi. Tôi không có lỗi với ai khi phải trải qua 4 đời chồng cũng như mọi người luôn nghĩ cuộc sống hôn nhân của tôi khá vất vả, nhưng tôi không nghĩ như vậy.

Tôi chỉ thấy những người phải sống một cuộc sống không được làm những điều mình muốn mà phải chịu những điều vô lý, thiệt thòi thì mới là mệt mỏi. Riêng cá nhân tôi luôn sống hướng thiện, sống tích cực, sống bằng yêu thương, và tôi làm tất cả những điều để cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Tôi không cho rằng, tôi làm gì sai trái với xã hội mà phải ngại dư luận cả", nữ diễn viên chia sẻ.

Trải qua 4 đời chồng, diễn viên Hoàng Yến tuyên bố: 'Tôi sống vì mình, không ngại dư luận' - Ảnh 3
Diên viên Hoàng Yến bên người chồng thứ 4 - Ảnh: Internet
Trải qua 4 đời chồng, diễn viên Hoàng Yến tuyên bố: 'Tôi sống vì mình, không ngại dư luận' - Ảnh 4
Chồng hiện tại chụp cùng diễn viên Hoàng Yến và các con riêng của vợ - Ảnh: Internet

Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976, là một gương mặt khá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Những bộ phim chị đã tham gia có thể kể đến như: Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Chỉ còn lại tình yêu, Công dân tập thể, Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, Trò đời... Ngoài ra, chị Hoàng Yến cũng tham gia nhiều tiểu phẩm, phim hài Tết miền Bắc, trong đó gây chú ý nhất là vở diễn Làng ế vợ.

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