Trải qua 3 lần sinh con, Ốc Thanh Vân vẫn khiến dân tình phát sốt khi tự tin diện đồ 2 mảnh khoe thân

Hậu trường 10/04/2018 17:16

Ở tuổi 34, có 3 con, Ốc Thanh Vân vẫn khiến chị em ngưỡng mộ với nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình săn chắc khó cưỡng của mình.

Được khán giả nhận xét là một trong những bà mẹ đông con nhưng lại có nhan sắc xinh đẹp nhất nhì showbiz Việt, Ốc Thanh Vân không ít lần khiến nhiều chị em phát hờn với vóc dáng không tuổi của mình. Đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng nữ diễn viên sinh năm 1984 vẫn sở hữu thân hình thon gọn, nuột nà khó cưỡng.

Mới đây, cô nàng một lần nữa khiến nhiều người phải ghen tỵ vì diện quần ngắn và áo hở rốn khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc trên trang cá nhân.

MC Thanh Vân vui vẻ viết: "Mình chỉ thích một cơ thể đầy cơ. Không thích bủng beo bèo nhèo đâu. Yêu những ngày có chút thời gian tận hưởng cho bản thân. Tập luyện đối với Ốc là thư giãn...".

Trải qua 3 lần sinh con, Ốc Thanh Vân vẫn khiến dân tình phát sốt khi tự tin diện đồ 2 mảnh khoe thân - Ảnh 1
Ốc Thanh Vân khoe vóc dáng săn chắc khi tập luyện - Ảnh: FBNV
Trải qua 3 lần sinh con, Ốc Thanh Vân vẫn khiến dân tình phát sốt khi tự tin diện đồ 2 mảnh khoe thân - Ảnh 2
Bà mẹ 3 con có thể thực hiện từ những động tác đơn giản...
Trải qua 3 lần sinh con, Ốc Thanh Vân vẫn khiến dân tình phát sốt khi tự tin diện đồ 2 mảnh khoe thân - Ảnh 3
...đến phức tạp để duy trì vóc dáng của mình - Ảnh: FBNV
Trải qua 3 lần sinh con, Ốc Thanh Vân vẫn khiến dân tình phát sốt khi tự tin diện đồ 2 mảnh khoe thân - Ảnh 4
Ốc Thanh Vân từng chia sẻ, nuôi con bằng sữa mẹ kết hợp với việc cân bằng chế độ ăn uống và tập luyện giúp cô duy trì vóc dáng thon gọn - Ảnh: FBNV 

Trải qua 3 lần sinh con, Ốc Thanh Vân vẫn khiến dân tình phát sốt khi tự tin diện đồ 2 mảnh khoe thân - Ảnh 5

Trải qua 3 lần sinh con, Ốc Thanh Vân vẫn khiến dân tình phát sốt khi tự tin diện đồ 2 mảnh khoe thân - Ảnh 6
Động tác trồng cây chuối khó nhằn nhưng Ốc Thanh Vân thực hiện một cách rất dễ dàng - Ảnh: FBNV
Nhận được món quà đáng yêu từ con trai 7 tuổi nhân ngày 8/3, Ốc Thanh Vân vỡ òa vì quá bất ngờ 

Nhận được món quà đáng yêu từ con trai 7 tuổi nhân ngày 8/3, Ốc Thanh Vân vỡ òa vì quá bất ngờ 

Ốc Thanh Vân vô cùng hạnh phúc khi nhận được món quà đặc biệt từ con trai vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

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Từ khóa:   Ốc Thanh Vân cuộc sống của Ốc Thanh Vân

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