Trải qua 3 lần sinh con, Ốc Thanh Vân vẫn khiến dân tình phát sốt khi tự tin diện đồ 2 mảnh khoe thân

Được khán giả nhận xét là một trong những bà mẹ đông con nhưng lại có nhan sắc xinh đẹp nhất nhì showbiz Việt, Ốc Thanh Vân không ít lần khiến nhiều chị em phát hờn với vóc dáng không tuổi của mình. Đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng nữ diễn viên sinh năm 1984 vẫn sở hữu thân hình thon gọn, nuột nà khó cưỡng.

Mới đây, cô nàng một lần nữa khiến nhiều người phải ghen tỵ vì diện quần ngắn và áo hở rốn khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc trên trang cá nhân.