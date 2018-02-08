Ốc Thanh Vân hạnh phúc cùng ông xã Trí Rùa tổ chức sinh nhật ấm áp cho con trai

Ốc Thanh Vân hạnh phúc bên ông xã Trí Rùa trong ngày sinh nhật con trai út Cacao tròn 3 tuổi. Giây phút ấm áp của gia đình khiến không ít người trầm trồ ngưỡng mộ.
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Cuộc sống viên mãn của Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa sau gần 20 năm bên nhau khiến nhiều người vô cùng ganh tỵ. Trái ngọt mà cặp đôi này gặt hái được chính là 3 thiên thần nhỏ, xinh xắn lần lượt chào đời. Đây là món quà vô giá giúp tổ ấm của nàng MC tài năng và xinh đẹp thêm gắn kết sau nhiều năm vun vén.
Mới đây, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân đã chia sẻ hình ảnh ngọt ngào cùng ông xã Trí Rùa mừng sinh nhật con trai út Cacao tròn 3 tuổi.
Nữ MC hạnh phúc nhớ lại: “Vinh Hy của ba mẹ Ốc hôm nay tròn 3 tuổi. Nhanh quá là nhanh em bé ơi. Ngày nào còn là em bé da trắng, môi đỏ, mắt to, giờ con là một chàng trai rồi nè... Kao thúi ơi con đáng yêu lắm, mẹ rất may mắn khi có con trong cuộc đời. Con chỉ cần bớt hung dữ và bớt ăn hiếp anh chị con là con tuyệt vời luôn”.