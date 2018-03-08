Nhận được món quà đáng yêu từ con trai 7 tuổi nhân ngày 8/3, Ốc Thanh Vân vỡ òa vì quá bất ngờ 

Trong khi hàng loạt sao nữ hào hứng khoe quà cáp đắt tiền từ chồng, người yêu thì Ốc Thanh Vân lại hạnh phúc chia sẻ món quà do con trai Coca tự tay làm tặng mẹ. Nữ diễn viên khiến nhiều chị em ghen tỵ với niềm hạnh phúc đầy bất ngờ này.

Ốc Thanh Vân chia sẻ: “Quà 8/3 sớm của Coca.’Con chúc mẹ về sớm, kiếm nhiều tiền, luôn mạnh khỏe’. Rất thiết thực con trai à. Mẹ cũng mong như thế thôi. Mẹ cám ơn Xuân Lâm nhé”.