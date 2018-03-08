Nhận được món quà đáng yêu từ con trai 7 tuổi nhân ngày 8/3, Ốc Thanh Vân vỡ òa vì quá bất ngờ 

Ốc Thanh Vân vô cùng hạnh phúc khi nhận được món quà đặc biệt từ con trai vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
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Trong khi hàng loạt sao nữ hào hứng khoe quà cáp đắt tiền từ chồng, người yêu thì Ốc Thanh Vân lại hạnh phúc chia sẻ món quà do con trai Coca tự tay làm tặng mẹ. Nữ diễn viên khiến nhiều chị em ghen tỵ với niềm hạnh phúc đầy bất ngờ này.
Ốc Thanh Vân chia sẻ: “Quà 8/3 sớm của Coca.’Con chúc mẹ về sớm, kiếm nhiều tiền, luôn mạnh khỏe’. Rất thiết thực con trai à. Mẹ cũng mong như thế thôi. Mẹ cám ơn Xuân Lâm nhé”.
Được biết, Coca là con trai đầu lòng của Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa. Vì là anh cả trong gia đình nên dù chỉ mới 7 tuổi, cậu bé đã có nhiều hành động thể hiện sự chín chắn của mình so với các em.
Trước đó, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân cũng không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu của cậu con trai cả khiến cư dân mạng thích thú.