Nhận được món quà đáng yêu từ con trai 7 tuổi nhân ngày 8/3, Ốc Thanh Vân vỡ òa vì quá bất ngờ 

Hậu trường 08/03/2018 15:14

Ốc Thanh Vân vô cùng hạnh phúc khi nhận được món quà đặc biệt từ con trai vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Trong khi hàng loạt sao nữ hào hứng khoe quà cáp đắt tiền từ chồng, người yêu thì Ốc Thanh Vân lại hạnh phúc chia sẻ món quà do con trai Coca tự tay làm tặng mẹ. Nữ diễn viên khiến nhiều chị em ghen tỵ với niềm hạnh phúc đầy bất ngờ này.

Ốc Thanh Vân chia sẻ: “Quà 8/3 sớm của Coca.’Con chúc mẹ về sớm, kiếm nhiều tiền, luôn mạnh khỏe’. Rất thiết thực con trai à. Mẹ cũng mong như thế thôi. Mẹ cám ơn Xuân Lâm nhé”.

Nhận được món quà đáng yêu từ con trai 7 tuổi nhân ngày 8/3, Ốc Thanh Vân vỡ òa vì quá bất ngờ  - Ảnh 1
Ốc Thanh Vân hạnh phúc chia sẻ món quà được nhận từ cậu con trai cả - Ảnh: FBNV

Được biết, Coca là con trai đầu lòng của Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa. Vì là anh cả trong gia đình nên dù chỉ mới 7 tuổi, cậu bé đã có nhiều hành động thể hiện sự chín chắn của mình so với các em.

Trước đó, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân cũng không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu của cậu con trai cả khiến cư dân mạng thích thú.

Nhận được món quà đáng yêu từ con trai 7 tuổi nhân ngày 8/3, Ốc Thanh Vân vỡ òa vì quá bất ngờ  - Ảnh 2
Coca sinh vào tháng 6/2011, tên khai sinh là Nguyễn Xuân Lâm - Ảnh: FBNV
Nhận được món quà đáng yêu từ con trai 7 tuổi nhân ngày 8/3, Ốc Thanh Vân vỡ òa vì quá bất ngờ  - Ảnh 3
Lời chúc đáng yêu của cậu bé khiến Ốc Thanh Vân xúc động: 'Con chúc mẹ về sớm, kiếm nhiều tiền và luôn mạnh khỏe' - Ảnh: FBNV
Nhận được món quà đáng yêu từ con trai 7 tuổi nhân ngày 8/3, Ốc Thanh Vân vỡ òa vì quá bất ngờ  - Ảnh 4
Nữ MC chụp ảnh và lưu lại kỷ niệm với con trai cùng món quà ý nghĩa này - Ảnh: FBNV
Nhận được món quà đáng yêu từ con trai 7 tuổi nhân ngày 8/3, Ốc Thanh Vân vỡ òa vì quá bất ngờ  - Ảnh 5

Nhiều người để lại lời khen về sự chững chạc của cậu bé - Ảnh: FBNV

Nhận được món quà đáng yêu từ con trai 7 tuổi nhân ngày 8/3, Ốc Thanh Vân vỡ òa vì quá bất ngờ  - Ảnh 6
Ông xã Trí rùa cũng không ngại vào góp vui với vợ và con trai - Ảnh: FBNV
Ốc Thanh Vân hạnh phúc cùng ông xã Trí Rùa tổ chức sinh nhật ấm áp cho con trai

Ốc Thanh Vân hạnh phúc cùng ông xã Trí Rùa tổ chức sinh nhật ấm áp cho con trai

Ốc Thanh Vân hạnh phúc bên ông xã Trí Rùa trong ngày sinh nhật con trai út Cacao tròn 3 tuổi. Giây phút ấm áp của gia đình khiến không ít người trầm trồ ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   con trai Ốc Thanh Vân Ốc Thanh Vân

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