Trác Thuý Miêu chia sẻ về chồng trẻ kém 8 tuổi: Ngoài xã hội tôi chơi khô máu, ở bên chồng tôi làm con nít

Hậu trường 25/04/2021 07:17

Trong một lần gần đây, khi được hỏi về chủ đề nữ quyền, MC Trác Thuý Miêu đã có những chia sẻ thẳng thắn rằng: “Người đàn ông giỏi, tinh tế sẽ luôn cho em thấy em là công chúa của họ”.

Trong một chia sẻ gần đây khi được hỏi về chủ đề “Nữ quyền”, MC Trác Thuý Miêu đã thẳng thắn đưa ra quan điểm cá nhân khi nói về nỗi lo của những người đàn ông lấy vợ thành đạt và có địa vị xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Cụ thể, MC Trác Thuý Miêu cho biết, tùy thuộc vào hệ giá trị của người phụ nữ mà số tiền của chồng đem về sẽ là yếu tố quyết định đến lòng kính trọng của vợ dành cho họ. Đàn ông vẫn có quyền và tư cách thực hiện thiên chức của họ nếu bản thân thực sự mong muốn và cố gắng hết sức. Đặc biệt, đối với những người phụ nữ độc lập tài chính và có tính cách mạnh mẽ thì số tiền mà người đàn ông đem về không quá quan trọng.

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Trác Thuý Miêu nêu lên quan điểm của bản thân - Ảnh: Cắt từ clip

Dù là một “nữ cường” chính hiệu, nhưng MC Trác Thuý Miêu vẫn cho biết, ở bên chồng, cô như một đứa trẻ: “Anh sẽ là người duy nhất mà tôi được phép làm con nít khi bên cạnh anh, chứ còn kiếm tiền thì nhiều người ngoài kia có tiền cũng ve vãn lắm đó nhưng cái người ở bên cạnh họ mình cảm thấy an toàn và cuộn lại thì khác.

Miêu không việc gì phải tỏ ra mềm mỏng, yếu đuối hay đứng sau đàn ông khi bước ra ngoài xã hội. Tôi sẽ chơi cuộc chơi của tôi cho tới khi khô máu, chơi không được nữa thì thôi, chừng nào đau khớp gối, già thì về vườn... Nhưng khi về vườn tôi biết mình luôn được làm đứa trẻ ở đó. Vậy thì người đàn ông như vậy mới xứng đáng đi bên cạnh những người phụ nữ đã ý thức được sự bình đẳng của mình để cân chỉnh cuộc đời của họ”.

Tuy vậy, Trác Thuý Miêu vẫn không quên khẳng định bản thân “chịu ơn đàn ông” bởi sự thành công trong hiện tại của cô có phần góp công không nhỏ của của hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời là sự dạy dỗ của cha cùng sự hy sinh âm thầm của chồng.

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Dù là một người phụ nữ đầy quyền lực ngoài xã hội nhưng Trác Thuý Miêu vẫn muốn là 'đứa trẻ' khi ở cạnh người đàn ông của mình - Ảnh: Cắt từ clip

Chia sẻ về những chuyện quan trọng đàn ông luôn muốn bản thân mình “bự” hơn và muốn người phụ nữ phải phục tùng họ, Trác Thuý Miêu đã cười đáp lại rằng: “Đó là thuộc tính của đàn ông. Phụ nữ luôn muốn mình đẹp thì đàn ông luôn muốn họ là người hùng. Người đàn ông giỏi, tinh tế sẽ luôn cho em thấy em là cô công chúa của họ. Thì người đàn bà giỏi sẽ cho người đàn ông thấy dẫu anh kiếm nhiều hay ít tiền anh vẫn là người hùng của em. Đó không phải là nghệ thuật dễ thực hiện vì có khi mình lạc lòng, nóng tính, mất kiên trì. Thế mới nói đó là hành trình rất khó, một cuộc chơi thú vị. Vậy nếu mà ba má có thúc lấy chồng thì đừng lo cuộc đời trở nên nhàm chán tại vì khi em kết hôn thì cuộc chơi mới bắt đầu”.

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Trác Thuý Miêu và chồng kém 8 tuổi - Ảnh: Internet

Trác Thúy Miêu được khán giả truyền hình biết đến là một MC với những lời nhận xét sắc sảo, thâm thúy. Cô kết hôn cùng chồng trẻ kém 8 tuổi năm 2012. Được biết, anh tên Phúc Hậu, là một cây viết nổi tiếng trong làng báo. 

Trước đây, nữ MC cũng từng chia sẻ về chồng mình rằng: “Đó là người đàn ông thực sự tuyệt vời, tôi tin vào anh ấy. Còn nếu chồng tôi là người đàn ông kém cỏi đến mức bị mặc cảm bởi năng lực của người đàn bà, chắc chắn đó chưa từng là người mà tôi chọn làm chồng".

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