Trà My Idol nói gì về hành động hôn môi con trai?

Mới đây, ca sĩ Trà My Idol đăng loạt ảnh đen trắng cổ điển tình cảm bên hai cậu con trai. Bộ ảnh của bà mẹ hai con nhận được nhiều lời khen của khán giả vì quá đẹp. Tuy nhiên, có một khoảnh khắc của Trà My bên con trai bị cư dân mạng chỉ trích, gây tranh cãi.

Những khoảnh khắc đẹp của hai mẹ con Trà My Idol.

Cụ thể, trong loạt ảnh mà Trà My Idol đăng tải có khoảnh khắc nữ ca sĩ hôn môi con trai. Bức ảnh bị netizen chỉ trích không phù hợp với tình mẫu tử. Bị chỉ trích, Trà My Idol ngay lập tức giải thích khiến ai nấy cũng phải nể phục.

Khoảnh khắc hôn môi con trai của Trà My Idol bị chỉ trích.

"Tấm đó là 1 trong những tấm hình mà mình sẽ in ra thật to để treo ở nhà. Tình yêu thương và nụ hôn của mẹ với con không giống với bất kỳ nụ hôn của một mối quan hệ nào khác. Nó chứa đựng tất thảy tình yêu thương mà không có tình yêu nào có thể so sánh được.

Mình sẽ tận hưởng cho đến khi chúng không còn muốn hôn mình nữa. Và đến lúc đó mỗi ngày mình sẽ nhìn lại những bức hình này để có thể nhớ rằng đã từng có lúc mình đã hạnh phúc thế nào khi những đứa con bé bỏng của mình chạy đến và hôn mình", cô viết.

Cư dân mạng góp ý với Trà My Idol.

Câu trả lời sắc bén của nữ ca sĩ.

Trà My Idol từng tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2007 và dừng chân tại top 10. Năm 2014, cô bất ngờ lên xe hoa với chồng đại gia.

Sau đó, nữ ca sĩ tạm dừng ca hát, lui về trở thành hậu phương vững chắc, chăm sóc cho gia đình nhỏ. Hiện tại, Trà My Idol đang có 1 cuộc sống hạnh phúc bên chồng và 2 chàng quý tử đáng yêu.

Tổ ấm hạnh phúc của Trà My Idol.