'Tình cũ' không mời mà tới của nam thần Thanh Sơn: Lên phim bị mắng 'vô duyên', ngoài đời là 'nàng thơ' xứ Thanh, nhan sắc 'đỉnh của chóp'

Là diễn viên tay ngang, người đẹp họ Cù từng góp mặt trong nhiều dự án phim lớn của VTV như: Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Hành Trình Công Lý, Đừng Làm Mẹ Cáu, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc...

Ngoài ra, trong tập 3 phim Đừng Làm Mẹ Cáu, Cù Thị Trà cũng chiếm sóng khi vào vai cô bồ trẻ của Khôi (Bình An). Dù xuất hiện thời gian ngắn ngủi trên màn ảnh nhưng cô bồ của Bình An khiến nhiều người bất ngờ bởi nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo và màn "tác động vật lý" đầy gay cấn với 2 nữ chính - Vy (Quỳnh Lương) và Hạnh (Quỳnh Kool).

Trong "Hành trình công lý", Cù Thị Trà vào vai luật sư Thanh, trợ lý của Quân (Quốc Huy) trong văn phòng luật mà Phương (Hồng Diễm) đang làm việc. Dù chưa có nhiều "đất diễn" và phong cách chuẩn công sở, nhưng Cù Thị Trà vẫn để lại ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tươi trẻ.

Gần đây nhất, tham gia vào bộ phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đang được công chiếu trên sóng VTV, người đẹp vào vai Lan - bạn gái cũ của Danh (diễn viên Thanh Sơn thủ vai). Mặc dù thời lượng lên sóng không nhiều, song nữ diễn viên đã ngay lập tức để lại ấn tượng trong lòng người xem. Đặc biệt, màn ghé thăm nhà "người cũ" không đúng lúc của Lan đã khiến người xem "phẫn nộ" và gọi cô là "tình cũ vô duyên nhất màn ảnh".

Tham gia vào phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Cù Thị Trà thành 'cái gai' của cư dân mạng yêu mến cặp đôi do Thanh Sơn và Khả Ngân thủ vai

"Thoát vai", ngoài đời, mỹ nhân họ Cù khiến CĐM không khỏi trầm trồ vì sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, nhan sắc chín muồi đầy quyến rũ. Xuất thân là người mẫu tự do, Cù Thị Trà sở hữu body khiến nhiều người mơ ước. Cô cao 1m67, nặng 47kg, số đo 3 vòng 79-60-88 vô cùng chuẩn chỉnh. Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên "đốt mắt" công chúng bằng những bộ ảnh thần thái, khoe nhan sắc không phải dạng vừa.

Thần thái cuốn hút của mỹ nhân xứ Thanh

Trong cuộc sống, Trà tự nhận là cô gái tự lập, tự chủ và luôn đặt ra những mục tiêu để bản thân theo đuổi. “Trong cuộc sống có rất nhiều điều quan trọng, dù chúng ta có là ai mà không được sống thật với chính mình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần bản thân thấy đúng đắn, không khiến gia đình, những người thân yêu phải buồn thì hãy cứ can đảm tiến về phía trước. Cuộc sống không tránh khỏi những vấp ngã, nhưng điều quan trọng rằng sau đó chúng ta phải đứng dậy, hướng tới những điều tốt đẹp hơn”, Trà chia sẻ với báo chí.

Cù Thị Trà biến hóa nhiều màu sắc

Hiện Cù Thị Trà đang tham gia chương trình The New Mentor với mục tiêu được học hỏi kinh nghiệm của các Super Mentors. Có thể thấy, ngoài diễn xuất, người đẹp quê Thanh Hóa đang rất nghiêm túc và nỗ lực trên con đường theo đuổi nghệ thuật của mình trên nhiều phương diện.