Tin buồn: Người viết thư thuê cuối cùng ở Bưu điện Sài Gòn qua đời, linh cữu được an táng cạnh mộ NSƯT Vũ Linh

Hậu trường 04/08/2023 11:40

Cụ Dương Văn Ngộ - người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam - đã qua đời tại nhà riêng tối 1/8, thọ 94 tuổi. Trân quý sự đóng góp của cụ, nghĩa trang hoa viên Bình Dương đã dành tặng cụ mộ phần trong khuôn viên, cạnh mộ cố NSƯT Vũ Linh.

Một vài ngày trước, thông tin cụ Dương Văn Ngộ - người viết thư thuê cuối cùng ở Bưu điện Sài Gòn - trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 94 tại nhà riêng tối ngày 1/8 khiến nhiều người dân TP.HCM không khỏi thương tiếc. 

Tin buồn: Người viết thư thuê cuối cùng ở Bưu điện Sài Gòn qua đời, linh cữu được an táng cạnh mộ NSƯT Vũ Linh - Ảnh 1
Cụ Dương Văn Ngộ - người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam - đã qua đời tại nhà riêng tối 1/8 do tuổi cao sức yếu, thọ 94 tuổi

Cụ Dương Văn Ngộ (sinh năm 1930), là người gốc Triều Châu nhưng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Tuy lớn lên trong gia đình khó khăn, cụ vẫn cố gắng theo học trường Petrus Ký, tức trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) hiện nay.

Năm 16 tuổi, cụ Dương Văn Ngộ vào làm việc tại một bưu điện ở Thị Nghè. Đến năm 1948, cụ chính thức làm công việc phân loại thư tại sở Bưu điện Sài Gòn. Năm 1990, sau khi nghỉ hưu, cụ bày tỏ nguyện vọng được ở lại bưu điện để viết thư thuê. Công việc thường ngày của cụ là chuyển ngữ các bức thư sang tiếng Anh và Pháp trước khi khách gửi đi nước ngoài.

Tin buồn: Người viết thư thuê cuối cùng ở Bưu điện Sài Gòn qua đời, linh cữu được an táng cạnh mộ NSƯT Vũ Linh - Ảnh 2

Tin buồn: Người viết thư thuê cuối cùng ở Bưu điện Sài Gòn qua đời, linh cữu được an táng cạnh mộ NSƯT Vũ Linh - Ảnh 3
Hình ảnh cụ đã trở nên thân thuộc với nhiều người dân TP.HCM hơn 30 năm nay

Hình ảnh một cụ ông tóc bạc trắng, ăn vận giản dị ngồi một góc khiêm nhường trong Bưu điện trung tâm TP.HCM trở nên thân thuộc với nhiều người dân thành phố hơn 30 năm nay. Những ngày đầu nghỉ hưu, cụ thường đạp xe đến Bưu điện Sài Gòn, ngồi cạnh bàn gỗ quen thuộc, trò chuyện với những vị khách tham quan. 

Năm 2009, cụ Dương Văn Ngộ được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục Người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam.

Tin buồn: Người viết thư thuê cuối cùng ở Bưu điện Sài Gòn qua đời, linh cữu được an táng cạnh mộ NSƯT Vũ Linh - Ảnh 4
Cụ đã gắn bó với bưu điện gần cả đời người

Được biết, trân quý sự đóng góp của cụ Dương Văn Ngộ, nghĩa trang hoa viên Bình Dương đã dành tặng cụ mộ phần trong khuôn viên, cạnh mộ cố NSƯT Vũ Linh. Khu vực này cách cổng nghĩa trang khoảng 300m, gần với mộ phần của các văn nghệ sĩ khác như nhà văn Sơn Nam, nhà thơ Kiên Giang, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Cụ Dương Văn Ngộ sẽ được an táng tại nghĩa trang hoa viên Bình Dương, sáng 5/8.

 

Tin buồn: Mẹ vợ Kim Tử Long - NSƯT Xuân Yến qua đời vì bạo bệnh, cuối đời vẫn muốn cống hiến cho nghệ thuật

Tin buồn: Mẹ vợ Kim Tử Long - NSƯT Xuân Yến qua đời vì bạo bệnh, cuối đời vẫn muốn cống hiến cho nghệ thuật

Nghệ sĩ Xuân Yến được người làm nghề đánh giá là nghệ sĩ có tài. Bà có khả năng thể hiện nhiều dạng vai tính cách. 

Xem thêm
Từ khóa:   cụ Dương Văn Ngộ Dương Văn Ngộ qua đời Bưu điện Sài Gòn

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 54 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 39 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ