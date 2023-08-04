Cụ Dương Văn Ngộ - người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam - đã qua đời tại nhà riêng tối 1/8, thọ 94 tuổi. Trân quý sự đóng góp của cụ, nghĩa trang hoa viên Bình Dương đã dành tặng cụ mộ phần trong khuôn viên, cạnh mộ cố NSƯT Vũ Linh.

Một vài ngày trước, thông tin cụ Dương Văn Ngộ - người viết thư thuê cuối cùng ở Bưu điện Sài Gòn - trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 94 tại nhà riêng tối ngày 1/8 khiến nhiều người dân TP.HCM không khỏi thương tiếc. Cụ Dương Văn Ngộ - người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam - đã qua đời tại nhà riêng tối 1/8 do tuổi cao sức yếu, thọ 94 tuổi Cụ Dương Văn Ngộ (sinh năm 1930), là người gốc Triều Châu nhưng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Tuy lớn lên trong gia đình khó khăn, cụ vẫn cố gắng theo học trường Petrus Ký, tức trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) hiện nay.

Năm 16 tuổi, cụ Dương Văn Ngộ vào làm việc tại một bưu điện ở Thị Nghè. Đến năm 1948, cụ chính thức làm công việc phân loại thư tại sở Bưu điện Sài Gòn. Năm 1990, sau khi nghỉ hưu, cụ bày tỏ nguyện vọng được ở lại bưu điện để viết thư thuê. Công việc thường ngày của cụ là chuyển ngữ các bức thư sang tiếng Anh và Pháp trước khi khách gửi đi nước ngoài.

Hình ảnh cụ đã trở nên thân thuộc với nhiều người dân TP.HCM hơn 30 năm nay Hình ảnh một cụ ông tóc bạc trắng, ăn vận giản dị ngồi một góc khiêm nhường trong Bưu điện trung tâm TP.HCM trở nên thân thuộc với nhiều người dân thành phố hơn 30 năm nay. Những ngày đầu nghỉ hưu, cụ thường đạp xe đến Bưu điện Sài Gòn, ngồi cạnh bàn gỗ quen thuộc, trò chuyện với những vị khách tham quan. Năm 2009, cụ Dương Văn Ngộ được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục Người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam. Cụ đã gắn bó với bưu điện gần cả đời người Được biết, trân quý sự đóng góp của cụ Dương Văn Ngộ, nghĩa trang hoa viên Bình Dương đã dành tặng cụ mộ phần trong khuôn viên, cạnh mộ cố NSƯT Vũ Linh. Khu vực này cách cổng nghĩa trang khoảng 300m, gần với mộ phần của các văn nghệ sĩ khác như nhà văn Sơn Nam, nhà thơ Kiên Giang, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Cụ Dương Văn Ngộ sẽ được an táng tại nghĩa trang hoa viên Bình Dương, sáng 5/8.

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