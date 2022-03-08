Thông tin đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37 khiến người thân, bạn bè vô cùng thương tiếc.

Theo Zingnews đưa tin, mới đây, thay mặt cho gia đình, nhà sản xuất Quang Huy thông báo về sự ra đi đột ngột của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Theo đó, anh cho biết, nam đạo diễn mất vào lúc 5h16 phút ngày 8/3 tại bệnh viện TP.HCM sau thời gian chiến đấu với bạo bệnh. Được biết, Vũ Ngọc Phượng chỉ mới ở tuổi 37. Nhà sản xuất Quang Huy nghẹn ngào chia sẻ: "Tạm biệt Phượng, cậu bé ấm áp thích đi gieo duyên".

Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37 - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Trước sự ra đi của Vũ Ngọc Phượng, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng thương xót. Trên mạng xã hội, diễn viên Hồng Ánh cũng gửi một lời tiễn biệt đến đàn em: "Tạm biệt em nhé"; ca sĩ Tóc Tiên cũng gửi lời chia buồn cùng gia quyến; Nhà văn Gào (Vũ Phương Thanh) cũng chia sẻ đôi dòng xót xa: "Cảm ơn anh vì đã đến thế giới này khiến cho mọi thứ trở nên rực rỡ. Cám ơn anh vì đã luôn tuyệt vời, lạc quan và tử tế như hoa hướng dương luôn hướng tới mặt trời. Mười bốn năm trôi qua, có được người bạn là anh, là may mắn lớn nhất của cuộc đời em".

Anh từng tham gia sản xuất phim điện ảnh '100 ngày bên em' có sự tham gia của diễn viên Khả Ngân và Jun Phạm - Ảnh: Internet

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng ghi dấu ấn qua các phim sit-com, MV và phim ngắn. Năm 2011, anh đánh dấu sự nghiệp của mình tại Liên hoan phim YxineFF với tác phẩm mang tên Aether (Thinh không). Năm 2015, anh còn ra mắt phim đầu tay 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy. Anh từng nhận giải Đạo diễn xuất sắc ở Cánh diều Vàng năm 2017. Ngoài ra, Vũ Ngọc Phượng còn tham gia sản xuất các dự án phim điện ảnh đình đám như: 100 ngày bên em, Anh trai yêu quái. Anh cũng đứng sau thành công của nhiều MV: Ác mộng, Bốn chữ lắm,...

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