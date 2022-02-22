Một đạo diễn nổi tiếng lâm trọng bệnh, siêu mẫu Xuân Lan có động thái khiến nhiều người ủng hộ

Hậu trường 22/02/2022 14:45

Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan đã có bài viết liên quan đến tình trạng sức khỏe hiện tại của một vị đạo diễn nổi tiếng của Showbiz Việt sau nhiều ngày nhập viện điều trị.

Ngày 22/2, trên trang cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan đã đăng tải bài viết thông báo về tình trạng sức khỏe của đạo diễn Vũ Minh và kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người.

Cụ thể, Xuân Lan cho biết: "Anh Vũ Minh sốt và ho từ mùng 4 tết, đến 11 Tết thì mệt nhiều, đau bụng dữ dội và nhập viện, PCR âm tính với covid. Mổ cấp cứu vì tắc mạch ở ruột nhưng lại có vấn đề ở phổi. Một ngày sau bác sĩ bảo phổi suy quá nhanh, chụp ảnh phổi thì trắng 70% và suy hô hấp rất nhanh". Hiện tại, vị đạo diễn này đang thở máy và nằm trong phòng hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đại Học Y Dược.

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 Bài viết của Xuân Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Xuân Lan cũng tiết lộ 23 năm trước, đạo diễn Vũ Minh cũng đã từng trải qua 1 lần suy hô hấp nặng và hôn mê mấy tháng nhưng rất may sau đó sẽ khỏe lại. Cô hy vọng lần này anh cũng sẽ vượt qua bình an.

Một đạo diễn nổi tiếng lâm trọng bệnh, siêu mẫu Xuân Lan có động thái khiến nhiều người ủng hộ - Ảnh 3
Xuân Lan và Vũ Minh - Ảnh: Internet

Do chi phí chữa bệnh rất cao nên qua bài viết Xuân Lan xin thay mặt gia đình nam đạo diễn tiếp tục kêu gọi mọi người ủng hộ. Hiện, tiền viện phí đã được đóng tạm ứng 5 lần ( 5tr-10tr-60tr-50tr-30 tr) cứ cách tầm 3 ngày là đóng 1 lần. Bên cạnh đó, Xuân Lan cũng cho biết hoàn cảnh kinh tế của gia đình Vũ Minh sau dịch rất khó khăn nên anh đã giấu bệnh không đi khám. 

Để việc đóng góp trở nên thuận lợi, Xuân Lan đã cung cấp số tài khoản và cho biết tiền trong tài khoản này là của các anh chị em, bạn bè đóng góp cho Vũ Minh. Ở phần comment bên dưới, cô sẽ cập nhật thứ tự sao kê các đóng góp của mọi người rõ ràng.

Sau khi bài viết được đăng tải. Nhiều cư dân mạng cũng như các nghệ sĩ Việt đã gửi lời động viên cũng như chuyển tiền giúp đỡ nam đạo diễn.

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 Một số bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Theo VnExpress, trước khi đến với sân khấu, Vũ Minh bươn chải nhiều nghề lao động chân tay để kiếm sống, nuôi các em ăn học vì bố mẹ sớm ly dị. Khi sinh hoạt trong đội rối Nụ Cười, anh tìm thấy niềm đam mê với công việc đạo diễn. Vũ Minh từng thực hiện các vở diễn nổi tiếng của sân khấu Idecaf như Hợp đồng mãnh thú, Lùng người trong mộng, Sát thủ hai mảnh... Năm 2013, Vũ Minh nhận giải Mai Vàng dành cho tác phẩm Bông hồng cài áo.

Vũ Minh cũng viết kịch bản, dàn dựng hơn 20 vở thuộc chương trình Ngày xửa ngày xưa dành cho thiếu nhi. Nam đạo diễn còn gắn kết với sân khấu cải lương, đưa nhịp sống hiện đại vào bộ môn nghệ thuật này thông qua chương trình Gìn vàng giữ ngọc và các vở diễn: Đả chiến phá sông Ngân, Lữ Bố hí Điêu Thuyền...

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Từ khóa:   siêu mẫu Xuân Lan đạo diễn Vũ Minh suy hô hấp

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