Tiểu sử diễn viên Hồng Đăng - Mẫu nam hoàn hảo và chuẩn mực

Hậu trường 01/07/2022 12:39

Cùng tìm hiểu tiểu sử, đời tư, gia đình, cũng như sự nghiệp đình đám để hiểu hơn về diễn viên Hồng Đăng nhé.

Tiểu sử diễn viên Hồng Đăng

  • Tên thật: Lê Hồng Đăng
  • Ngày sinh: 06/10/1984
  • Quê quán: Hà Nội, Việt Nam
  • Nghề nghiệp: Diễn viên
  • Những bộ phim từng tham gia: Cầu vòng tình yêu, Nhật ký vàng anh, Người phán xử, Mê cung, …

Tiểu sử diễn viên Hồng Đăng - Mẫu nam hoàn hảo và chuẩn mực - Ảnh 1

Diễn viên Hồng Đăng là ai?

Hồng Đăng, tên đầy đủ là Lê Hồng Đăng (sinh ngày 06 tháng 10 năm 1984) là một nam diễn viên Việt Nam. Anh bắt đầu nổi tiếng với vai Minh Khang trong bộ phim Cầu vồng tình yêu. Anh hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội và Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam.

Hồng Đăng từng học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên Truyền hình Việt Nam. Hiện nay, nam diễn viên công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội.

Hồng Đăng là diễn viên có ngoại hình chuẩn "soái ca", hoạt động nghệ thuật nhiều năm, tỏa sáng trong các bộ phim nổi tiếng như Người phán xử, Cả một đời ân oán... Ngoài ra anh còn được hâm mộ với tài sản khủng và gia đình hạnh phúc, tuy nhiên có một sự cố nhỏ gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của anh. 

Diễn viên Hồng Đăng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên Truyền hình Việt Nam. Tính đến năm 2019, anh đã "bỏ túi" 16 vai diễn lớn nhỏ trong Lời thề cỏ non, Nhật ký vàng anh, Mặt nạ hoàn hảo, … Với ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt, Hồng Đăng dần chinh phục trái tim khán giả và trở thành cái tên bảo chứng cho những bộ phim chất lượng. Hiện tại anh đang tham gia phim Mê Cung vào vai đội trưởng Khánh, hội ngộ cùng diễn viên Hoàng Thùy Linh sau 10 năm cặp đôi cùng tham gia phim Nhật ký vàng anh.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất nổi bật, Hồng Đăng còn có một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ cùng vợ Nguyễn Anh Đào và hai con Lê Phương Bảo Hân (bé Nhím), Lê Phương Tuệ Anh (bé Kẹo).

Bà xã đảm đang, khéo chiều chồng của Hồng Đăng

Tiểu sử diễn viên Hồng Đăng - Mẫu nam hoàn hảo và chuẩn mực - Ảnh 2

 

Ngoài vẻ điển trai, chững chạc, Hồng Đăng còn được người hâm mộ yêu quý khi sở hữu tài sản kết xù, cùng gia đình hạnh phúc, vợ đảm con ngoan.

Bà xã của Hồng Đăng là Nguyễn Anh Đào. Được biết, Anh Đào đang làm công việc kinh doanh, chị không hoạt động showbiz. Hồng Đăng từng tiết lộ với báo chí rằng vợ anh là người rất khéo léo, hiểu chuyện, anh chia sẻ mình và vợ ở bên nhau từ khi cả hai chỉ có bàn tay trắng, đối mặt với biết bao gian lao vất vả nhưng luôn tin tưởng nhau.

Cặp đôi kết hôn năm 2008, đã 16 năm ở bên nam ngôi sao nhưng Anh Đào không hề ghen tuông và biết thông cảm cho công việc của chồng, dù trên màn ảnh Hồng Đăng luôn xuất hiện với rất nhiều bóng hồng xinh đẹp.

Theo thông tin anh từng chia sẻ, thì anh đi diễn vì muốn chứng minh bản thân chứ không xem nặng tiền cát xê, còn về thu nhập của mình anh xin phép giữ bí mật. Dù thế, người hâm mộ cũng không khỏi xuýt xoa với cơ ngơi hiện tại của Hồng Đăng. Cụ thể ngoài căn nhà riêng, anh vừa khiến khán giả ngã người khi giới thiệu căn nhà rộng 1.300 m2 ở Đại Lãi, Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 35 phút chạy ô tô. Được biết căn nhà như một công viên thu nhỏ để gia đình nghỉ ngơi, tận hưởng thiên nhiên và trồng thực phẩm sạch.

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng cùng đi du lịch tại đảo Majorca, Tây Ban Nha

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng cùng đi du lịch tại đảo Majorca, Tây Ban Nha

Tại đây, cả hai đã có nhiều khoảnh khắc vui vẻ và cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân.

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