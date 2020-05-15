Tiết lộ ông bà sống với nhau 65 năm vẫn mặn nồng, Hà Anh bật mí bí quyết ‘giữ lửa’ hôn nhân

Chia sẻ về bí quyết “giữ lửa” tình yêu giúp tổ ấm luôn hạnh phúc, siêu mẫu Hà Anh khiến hội chị em gật gù tâm đắc.

Vốn nổi tiếng là người phụ nữ hiện đại, độc lập và chẳng ngại nói lên quan điểm riêng, siêu mẫu Hà Anh tiếp tục nhận được sự ủng hộ khi bật mí cách giúp hôn nhân bền vững. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Hà Anh chia sẻ về câu chuyện tình yêu của ông bà cô. Dù đã sống với nhau hơn 65 năm nhưng cả hai vẫn luôn “hết mực tình cảm, yêu thương nhau, muốn gần nhau như hình với bóng không rời”. Vì vậy, ông bà chính là tấm gương hạnh phúc đối với vợ chồng nữ siêu mẫu.

Bài đăng của Hà Anh - Ảnh: FB Cũng từ đây, Hà Anh rút ra được nhiều bài học trong cuộc sống để “giữ lửa” cho hôn nhân. Cô cho biết trong giai đoạn yêu đương nhiều cặp đôi rất mặn nồng nhưng sau khi kết hôn chỉ vài năm lại chán ngán. Nguyên nhân là vì khi yêu nhau, cả hai luôn cẩn trọng, lịch sự, cố gắng làm hài lòng đối phương nhưng đến lúc đã là vợ chồng lại xoàng xĩnh, bỗ bã với nhau. Họ dần quên đi những lời khen, món quà nhỏ hay những lời nói lãng mạn mỗi ngày và tự cho rằng những điều này không còn cần thiết vì “đã là vợ chồng với nhau rồi!”.

Hà Anh cho biết nhiều cặp đôi sau khi kết hôn quên cách 'hâm nóng' tình cảm - Ảnh: FB Hà Anh chia sẻ: “Các cụ nói, vợ chồng coi nhau như khách – là ý này. Không phải vợ chồng là vẫn phải khách sáo với nhau, nhưng cũng đừng nên quá suồng sã. Hãy tiếp tục đối xử với nhau với sự tôn trọng, cố gắng làm nhau hài lòng, giữ những khoảng cách nhất định đủ để trân trọng nhau, tạo một sự huyền bí nhất định. Không ngừng cố gắng với nhau”. Bên cạnh đó, người đẹp cho biết để có được một cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc, cả hai luôn phải không ngừng lắng nghe và chia sẻ với đối phương: “Thật tệ khi vợ chồng không có được lòng tin, sự sẻ chia với nhau. Thiếu nó, làm sao chúng ta có thể trưởng thành và già đi bên nhau hạnh phúc?”. Hà Anh rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại - Ảnh: Internet Đặc biệt, một trong những yếu tố giúp đời sống vợ chồng luôn thăng hoa chính là sự gần gũi. Cuộc sống bận rộn và mệt mỏi khiến bạn không còn hứng thú với những động chạm thể xác. Tuy nhiên, sự gần gũi không chỉ là quan hệ mà nó là gắn kết thể xác, sự tin tưởng, sự trao kết thiêng liêng mà chỉ vợ chồng có thể trao cho nhau. Hà Anh cho biết: “Đừng mất đi những cái ôm hôn tình tứ, những ánh mắt chứa chan, những sự gần gũi thường xuyên nhất có thể”. Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận ủng hộ quan điểm của Hà Anh, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của vợ chồng cô.

Ngắm loạt ảnh lúc vừa chào đời của con gái Hà Anh, nét đẹp lai Tây khiến ai nấy đều khen Những hình ảnh kháu khỉnh, dễ thương của con gái Hà Anh vừa được đăng tải công khai khiến dân mạng "tan chảy" vì quá đáng yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-ong-ba-song-voi-nhau-65-nam-van-man-nong-ha-anh-bat-mi-bi-quyet-giu-lua-hon-nhan-358839.html