Nói về sự khác biệt lúc lấy chồng và sau khi có con, Hà Anh khiến dân tình bất ngờ

Hậu trường 22/02/2020 15:55

Từ sau khi con gái đầu lòng chào đời, siêu mẫu Hà Anh không còn quan tâm đến mọi thứ quanh mình, đặc biệt là ánh nhìn của đàn ông.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết nói về cuộc sống của bản thân từ khi lấy chồng. Cô chia sẻ về những thay đổi của mình khi mới kết hôn, lúc mang thai đến khi lên chức mẹ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Thời điểm mới kết hôn với chồng Tây, cô được rất nhiều chàng trai săn đón, xin số điện thoại. Khi bầu bí, chân dài 8x vẫn khiến nhiều người say mê, mời cà phê liên tục. Tuy nhiên, từ ngày sinh con gái đầu lòng thì mọi thứ đã thay đổi.

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Thời điểm mang bầu, Hà Anh vẫn giữ được thân hình săn chắc, gợi cảm - Ảnh: FB
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Sau khi sinh con đầu lòng, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng như thời con gái - Ảnh: FB

 “Hồi có chồng rồi đi ra ngoài đường vẫn còn nhiều anh mê lắm, vẫn xin hỏi số điện thoại như thường.

Hồi có bầu rồi đi ra ngoài đường cũng vẫn còn nhiều anh mê lắm, khen em đẹp, rồi mời uống cà phê như gì.

Nhưng hồi có “nó” rồi, ra ngoài đường không rõ có anh nào mê không, bởi căn bản là mắt luôn dán vào nó rồi, chẳng để ý được có anh nào thậm chí đang vãng lai không! Đời làm mẹ!”, Hà Anh hài hước.

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Vóc dáng nuột nà của Hà Anh ở tuổi 38 sau một lần sinh nở - Ảnh: FB
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Tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của nữ siêu mẫu bên chồng con - Ảnh: FB

Người mẫu Hà Anh là chân dài đình đám một thời của showbiz Việt. Tuy nhiên, từ khi mang thai và sinh con đầu lòng, cô ít hoạt động trong làng giải trí. Bà mẹ một con chuyển sang làm MC, tham gia đào tạo các người mẫu trẻ và quản lý thương hiệu thời trang riêng. Phần lớn thời gian nữ siêu mẫu dành để chăm sóc con gái, vun vén hạnh phúc gia đình.

Hà Anh: Phụ nữ đã tự biến mình thành ô sin chính hiệu cho chồng con sau khi kết hôn

Hà Anh: Phụ nữ đã tự biến mình thành ô sin chính hiệu cho chồng con sau khi kết hôn

Siêu mẫu Hà Anh khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ quan điểm của mình về cuộc sống của phái đẹp sau khi lập gia đình và sinh con.

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