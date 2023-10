Ngắm loạt ảnh lúc vừa chào đời của con gái Hà Anh, nét đẹp lai Tây khiến ai nấy đều khen

Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Hà Anh ngày con đầu lòng ra đời - Ảnh: FB

Cô chia sẻ niềm hạnh phúc khi con gái bập bẹ gọi mẹ: "Mỗi lần con nói "mẹ ơi" là mẹ sung sướng đến lịm vì đến giờ con mới chịu nói "mẹ" rõ ràng vì xưa giờ con toàn gọi là mummy thôi. Mỗi lần con gọi "daddy ơi" là ba lại quắn chân chạy ra con".

Hà Anh vui mừng tiết lộ con gái rất ngoan, không quấy khóc. Dù còn rất bé, nhưng Myla đã sống tình cảm, biết vỗ về an ủi mẹ. “Myla thích giúp mẹ, tỉa cây, bắt sâu, vứt rác cho mẹ! Bé tự giác vô cùng, thỉnh thoảng yêu mẹ quá giang tay đập vào mẹ bụp một cái! Mẹ giả vờ khóc, bé lấy tay vuốt ve mẹ miệng "Sorry" an ủi mẹ, rồi cái mắt to long lanh nhìn sâu vào mắt mẹ cười với mẹ, hôn mẹ tình cảm!”, Hà Anh chia sẻ về con gái cưng.