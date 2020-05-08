Ngắm loạt ảnh lúc vừa chào đời của con gái Hà Anh, nét đẹp lai Tây khiến ai nấy đều khen

Những hình ảnh kháu khỉnh, dễ thương của con gái Hà Anh vừa được đăng tải công khai khiến dân mạng "tan chảy" vì quá đáng yêu.

Mừng con gái sắp tròn 2 tuổi, siêu mẫu Hà Anh đã đăng tải dòng tâm sự dài chia sẻ về bé. Được biết, bé Myla giờ đã biết đi và đang tập nói. Con gái Hà Anh được bố mẹ chăm sóc chu đáo, đã thuộc bảng chữ cái tiếng Anh và biết đọc đếm từ một đến mười bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Nàng siêu mẫu rất vui mừng khi con gái nói được cả hai thứ tiếng.

Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Hà Anh ngày con đầu lòng ra đời - Ảnh: FB Cô chia sẻ niềm hạnh phúc khi con gái bập bẹ gọi mẹ: "Mỗi lần con nói "mẹ ơi" là mẹ sung sướng đến lịm vì đến giờ con mới chịu nói "mẹ" rõ ràng vì xưa giờ con toàn gọi là mummy thôi. Mỗi lần con gọi "daddy ơi" là ba lại quắn chân chạy ra con". Hà Anh vui mừng tiết lộ con gái rất ngoan, không quấy khóc. Dù còn rất bé, nhưng Myla đã sống tình cảm, biết vỗ về an ủi mẹ. “Myla thích giúp mẹ, tỉa cây, bắt sâu, vứt rác cho mẹ! Bé tự giác vô cùng, thỉnh thoảng yêu mẹ quá giang tay đập vào mẹ bụp một cái! Mẹ giả vờ khóc, bé lấy tay vuốt ve mẹ miệng "Sorry" an ủi mẹ, rồi cái mắt to long lanh nhìn sâu vào mắt mẹ cười với mẹ, hôn mẹ tình cảm!”, Hà Anh chia sẻ về con gái cưng.

Cô bé sở hữu nhiều nét đẹp của bố mẹ - Ảnh: FB Myla sở hữu vẻ ngoài mũm mĩm, gương mặt phúng phính đáng yêu - Ảnh: FB Hình ảnh được Hà Anh lưu lại lúc con chỉ vài tháng tuổi - Ảnh: FB Từng thích sống tự do, nhưng giờ đây, vợ chồng Hà Anh chỉ muốn quây quần bên con gái cưng, chăm sóc con mỗi ngày: “Ba mẹ giờ đi đâu là sớm về chơi với bé bỏng. Gần 2 năm được ở bên con trôi đi thật nhanh, chỉ mong được mãi bên con, để yêu thương, bảo vệ che chở và chăm sóc con mà thôi! Mãi mãi là của con bé bỏng yêu thương”. Chồng Tây rất thạo việc chăm con và phụ vợ siêu mẫu trông nom bé Myla - Ảnh: FB Tổ ấm viên mãn của siêu mẫu Hà Anh được nhiều chị em ngưỡng mộ - Ảnh: FB Nhân dịp này, cô còn chia sẻ loạt ảnh hiếm khi con gái vừa chào đời vô cùng đáng yêu. Là thành viên nhỏ nhất trong nhà, con gái Hà Anh được mọi người yêu thương, cưng nựng.

Một phụ nữ lạ dùng hình con gái và nhận vơ là mẹ bé, Hà Anh phản ứng gay gắt Siêu mẫu Hà Anh tỏ thái độ khó chịu khi một tài khoản mạng sử dụng nhiều hình ảnh của con gái Myla và còn tự nhận là mẹ bé.

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