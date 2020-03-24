Một phụ nữ lạ dùng hình con gái và nhận vơ là mẹ bé, Hà Anh phản ứng gay gắt

Hậu trường 24/03/2020 13:55

Siêu mẫu Hà Anh tỏ thái độ khó chịu khi một tài khoản mạng sử dụng nhiều hình ảnh của con gái Myla và còn tự nhận là mẹ bé.

Việc hình ảnh của nghệ sĩ bị lợi dụng, giả mạo để lừa đảo không phải là chuyện hiếm. Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đăng tải dòng trạng thái bức xúc khi phát hiện hình ảnh của con gái bị sử dụng trái phép. Cụ thể, một tài khoản mạng đã lấy hình ảnh của bé Myla đăng trong nhóm của các mẹ bỉm sữa. Không chỉ vậy, người này còn tự nhận là mẹ và chia sẻ các thông tin của con gái.

Hà Anh chia sẻ ở chế độ công khai và nhấn mạnh: "Myla là con mẹ Hà Anh! Đừng nhận vơ nữa, ai mà tin chứ! Xí!!!".

con gai sieu mau ha anh
Tài khoản giả mạo sử dụng ảnh của bé Myla và nhận bé là con gái - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của bà mẹ một con nhận được sự chú ý từ đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Mọi người tỏ thái độ bức xúc thay cho Hà Anh: "Ôi mẹ nào mà điên vậy, nhận con người ta là con mình đúng là khùng rồi", "Chết thật đứa nào dám nhận Myla là con đấy?", "Bà này lấy ảnh Myla đăng trên nhiều hội nhóm lắm chị ơi, dùng nick ảo tính câu like hay gì á", "Có loại người bị ảo tưởng tới vậy sao trời"... Hoa hậu Thu Hoài viết: "Ai mà không biết Myla. Không tự trọng vậy trời".

con gai sieu mau ha anh 1
21 tháng tuổi, con gái Hà Anh sở hữu vẻ ngoài mũm mĩm, đáng yêu - Ảnh: FB
con gai sieu mau ha anh 2
Cô bé được bố mẹ yêu thương và chăm sóc chu đáo - Ảnh: FB

Hà Anh kết hôn với ông xã ngoại quốc Oliver Dowden giữa năm 2016. 2 năm sau đám cưới, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Kết hôn và sinh con ở tuổi ngoài 30, cuộc sống hạnh phúc của cô khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Nói về sự khác biệt lúc lấy chồng và sau khi có con, Hà Anh khiến dân tình bất ngờ

Nói về sự khác biệt lúc lấy chồng và sau khi có con, Hà Anh khiến dân tình bất ngờ

Từ sau khi con gái đầu lòng chào đời, siêu mẫu Hà Anh không còn quan tâm đến mọi thứ quanh mình, đặc biệt là ánh nhìn của đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Anh con gái Hà Anh Hoa hậu Thu Hoài

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026