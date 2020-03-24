Một phụ nữ lạ dùng hình con gái và nhận vơ là mẹ bé, Hà Anh phản ứng gay gắt

Siêu mẫu Hà Anh tỏ thái độ khó chịu khi một tài khoản mạng sử dụng nhiều hình ảnh của con gái Myla và còn tự nhận là mẹ bé.

Việc hình ảnh của nghệ sĩ bị lợi dụng, giả mạo để lừa đảo không phải là chuyện hiếm. Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đăng tải dòng trạng thái bức xúc khi phát hiện hình ảnh của con gái bị sử dụng trái phép. Cụ thể, một tài khoản mạng đã lấy hình ảnh của bé Myla đăng trong nhóm của các mẹ bỉm sữa. Không chỉ vậy, người này còn tự nhận là mẹ và chia sẻ các thông tin của con gái.

Hà Anh chia sẻ ở chế độ công khai và nhấn mạnh: "Myla là con mẹ Hà Anh! Đừng nhận vơ nữa, ai mà tin chứ! Xí!!!".

Tài khoản giả mạo sử dụng ảnh của bé Myla và nhận bé là con gái - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của bà mẹ một con nhận được sự chú ý từ đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Mọi người tỏ thái độ bức xúc thay cho Hà Anh: "Ôi mẹ nào mà điên vậy, nhận con người ta là con mình đúng là khùng rồi", "Chết thật đứa nào dám nhận Myla là con đấy?", "Bà này lấy ảnh Myla đăng trên nhiều hội nhóm lắm chị ơi, dùng nick ảo tính câu like hay gì á", "Có loại người bị ảo tưởng tới vậy sao trời"... Hoa hậu Thu Hoài viết: "Ai mà không biết Myla. Không tự trọng vậy trời".

21 tháng tuổi, con gái Hà Anh sở hữu vẻ ngoài mũm mĩm, đáng yêu - Ảnh: FB



Cô bé được bố mẹ yêu thương và chăm sóc chu đáo - Ảnh: FB

Hà Anh kết hôn với ông xã ngoại quốc Oliver Dowden giữa năm 2016. 2 năm sau đám cưới, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Kết hôn và sinh con ở tuổi ngoài 30, cuộc sống hạnh phúc của cô khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Nói về sự khác biệt lúc lấy chồng và sau khi có con, Hà Anh khiến dân tình bất ngờ Từ sau khi con gái đầu lòng chào đời, siêu mẫu Hà Anh không còn quan tâm đến mọi thứ quanh mình, đặc biệt là ánh nhìn của đàn ông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-phu-nu-la-dung-hinh-con-gai-va-nhan-vo-la-me-be-ha-anh-phan-ung-gay-gat-354663.html