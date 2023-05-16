Tiết lộ cuộc sống hiện tại của diễn viên Quốc Cường ở độ tuổi U50: 'Tôi không cần quá nhiều tiền để bon chen'

Mới đây, trong Lời tự sự, khi nhìn lại sự nghiệp của mình, nam khách mời biết ơn đạo diễn Lưu Trọng Ninh vì tin tưởng giao vai chính trong phim Dốc tình. Nhờ tác phẩm này, tên tuổi của Quốc Cường được khán giả biết đến nhiều hơn.

Diễn viên Quốc Cường tên thật là Nguyễn Quốc Cường. Anh tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng lại bén duyên với công việc người mẫu suốt 10 năm trời trước khi dấn thân vào bộ môn nghệ thuật thứ bảy – diễn xuất. Đến hiện tại, Quốc Cường có 27 năm theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

Quốc Cường kể năm 2002, anh quyết định tạm gác công việc người mẫu để tập trung cho diễn xuất, vắng bóng trên sàn diễn thời trang , thỉnh thoảng chỉ diễn hỗ trợ. Lý giải về lựa chọn này, sao phim Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh cho hay: “Nghề nào cũng vậy, khi đạt được rồi thì mình cũng muốn thử sức ở lĩnh vực mới. Cũng may tôi được khán giả yêu mến nên tạm chấp nhận để dấn thân sang công việc khác".

Quốc Cường thừa nhận sau ánh đèn sân khấu, anh là người hòa đồng nhưng… không hiền. Nam diễn viên nói cuộc sống có nhiều va chạm song mỗi người có cách đối diện khác nhau. “Nhiều người nói tôi hiền, tôi nghĩ đó là cách mọi người xã giao thôi. Khi tiếp xúc với tôi, họ sẽ hiểu tôi nhiều hơn. Trong xã hội này, người ta sẽ giấu đi những cái riêng, để người khác tò mò tìm hiểu", nam diễn viên bộc bạch.

Nam diễn viên không cần quá nhiều tiền để bon chen

Bên cạnh đó, Quốc Cường nói vì đã gắn bó lâu với nghề nên anh không phải bon chen để có được công việc. Thậm chí trước những lời mời, Quốc Cường còn có sự chắt lọc.

Về lý do dừng đóng phim vào thời điểm năm 2018, Quốc Cường cho biết ở độ tuổi của anh không còn nhận được vai chính. Vì vậy, nam diễn viên cần thời gian để nhìn nhận và chuyển sang một dạng nhân vật khác. “Với ngoại hình như vậy, tôi không thể đáp ứng được những yêu cầu của kịch bản và những gì khán giả cần. Tôi phải chấp nhận vì những thế hệ trước mình cũng vậy thôi. Ở độ tuổi đó, mình không thể đóng vai sinh viên, hồn nhiên như các bạn trẻ. Tôi bắt đầu quen dần với việc đóng những vai lớn tuổi hơn”, anh bày tỏ quan điểm.

Hình ảnh gần đây của Quốc Cường

Gần đây, Quốc Cường góp mặt trong phim điện ảnh Lật mặt - Tấm vé định mệnh của Lý Hải. Với tác phẩm này, anh có dịp đóng chung với Trung Dũng, Huy Khánh… Quốc Cường khẳng định bản thân không áp lực, thậm chí hào hứng với cơ hội hợp tác này. Nam khách mời lý giải: “Họ đã là diễn viên có nghề và được sự yêu mến của khán giả rồi. Khi đọc một phân đoạn, họ hiểu phải làm gì trong cảnh quay”.

Quốc Cường và nhóm bạn trong phim "Lật mặt: Tấm vé định mệnh"

Tuy sự nghiệp thành công nhưng Quốc Cường vẫn độc thân dù tuổi đời đã sắp chạm mốc 50. Khi được hỏi, cuộc sống ấy có lúc nào khiến anh buồn khi nhìn bạn bè đồng nghiệp gia đình yên ấm, con cái đề huề. Quốc Cường khẳng định bản thân vẫn vui vẻ, yêu đời. Trải qua thời gian dịch bệnh, chứng kiến bạn bè chịu nhiều sự mất mát, nam diễn viên thấy rằng “vui lúc nào hay lúc đó”.

Anh miệt mài với hoạt động thiện nguyện và có những dự án thiết thực giúp đỡ những người gặp khó khăn. Sao phim Mẹ chồng bày tỏ quan điểm: “Tôi không cần quá nhiều tiền để bon chen nữa. Nhiêu đó tạm đủ để cuộc sống mình thảnh thơi, nhẹ nhàng”.