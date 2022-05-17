Tiên Tiên tá hỏa vì bị 'gài bẫy' vào ồn ào của Đông Nhi, lên tiếng 'phản đòn' cực gắt 'mục đích là gì vậy'?

Trong bài viết gửi đến người hâm mộ tối 12/5, Đông Nhi có những lời lẽ được cho là thiếu thiện chí với FC của chính mình. Dù nữ ca sĩ đã xóa bài đăng, nhưng cách cô dùng từ để nói về trường hợp một fan tên N.M.H khiến nhiều người không thể quên. Và từ đây, tạo nên làn sóng tẩy chay Đông Nhi trên diện rộng, "fan ruột" giọng ca Khóc cũng đồng loạt "quay xe".

Ồn ào giữa Đông Nhi và người hâm mộ trong những qua không chỉ diễn ra trong nội bộ FC mà lan ra diện rộng, làm bùng nổ truyền thông và mạng xã hội. Bức tâm thư của Đông Nhi dành cho "fan ruột" với những lời lẽ gay gắt không chỉ được xem là một trong những sự kiện nóng nhất Vpop 2022, mà còn là đề tài được đem ra đánh giá trên các phương tiện truyền thông.

Đông Nhi cho rằng cô viết những dòng này khi không thể kìm được cảm xúc và gửi lời xin lỗi. Thế nhưng mấy ai chịu hiểu cho nữ ca sĩ khi những lời lẽ cô dành cho chính "fan ruột" đã khiến họ nhận lấy nhiều tổn thương. Cộng đồng mạng tức giận thay cho người hâm mộ nữ ca sĩ, tố cô vô ơn khi sự nghiệp có được ngày hôm nay đều nhờ sự ủng hộ của fan.

Cụ thể Đông Nhi cho rằng, việc N.M.H xây dựng kênh Youtube để ủng hộ nữ ca sĩ là hoàn toàn tự nguyện, chứ ekip không hề nhờ giúp đỡ. "Công ty cũng chưa bao giờ nhờ vả bạn để giúp xây dựng, tất cả đều là tự nguyện mà. Sao bây giờ bạn lại nói khác đi", Đông Nhi nói với N.M.H.

Giữa ồn ào trên, câu nói của ca sĩ Tiên Tiên bỗng dưng "hot" trên các diễn đàn mạng xã hội và được đem ra để châm biếm bà xã Ông Cao Thắng.

"Người thương bạn sẽ mang ơn những gì bạn làm, người không thương bạn dù bạn làm gì cho họ thì họ cũng hỏi lại: Ủa ai mướn?", câu nói được cho là của Tiên Tiên.

Tiên Tiên bỗng bị lôi vào ồn ào của Đông Nhi vì câu nói mang tính thời sự cao. Ảnh: FBNV

Nhiều người cho rằng, Tiên Tiên đã nói đúng, nhất là thông qua sự việc của Đông Nhi với người hâm mộ thì trở nên giá trị hơn. Ngay thời điểm dư luận đang "nóng sốt", thì câu nói của giọng ca My Everything bỗng trở thành "trend" trên các diễn đàn. Không ít người suy đoán, liệu Tiên Tiên có phải đang "cà khịa" nữ đồng nghiệp trong ồn ào vừa qua hay không?

Ngay lập tức, Tiên Tiên đã lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Chia sẻ lại bài đăng của một diễn đàn đã đem câu nói của mình ra để châm biếm bà xã Ông Cao Thắng, Tiên Tiên tỏ ra bức xúc và đặt câu hỏi: "Chủ đích là gì vậy?". Cô đồng thời cho biết, lời nói trên của mình đã được đăng cách đây 3 năm, hoàn toàn không liên quan đến ồn ào đã diễn ra.

Tiên Tiên chia sẻ lại câu nói của mình cách đây 3 năm, chứng minh không phải trong thời gian gần đây. Nữ ca sĩ cũng tỏ ra không hài lòng khi các diễn đàn mang câu nói của mình ra để đả kích Đông Nhi. Ảnh: FBNV

Mặc dù không trực tiếp nhắc đến tên Đông Nhi, nhưng ai cũng biết giọng ca My Everything đang rõ vấn đề để tránh hiểu lầm với đồng nghiệp.

"Mình làm công việc hiện tại mặc dù ai cũng nghĩ rằng rất cần sự xuất hiện càng nhiều càng tốt, nhưng mình chưa bao giờ cho phép bản thân nói năng bậy bạ để gây chú ý hay phải chứng tỏ bất kì điều gì để được quan tâm. Đơn giản vì mình tôn trọng công việc này và có trách nhiệm với mọi điều mình nói ra.

Mẹ mình làm việc liên tục 15-16 tiếng mỗi ngày cho mình học nhạc, và mình trân trọng lẫn biết ơn điều đó nên không bao giờ làm những chuyện đi trái với giáo dục gia đình. Đôi khi thuật lại một câu nói, nhưng nếu không nhớ chính xác đối tượng đang được nhắc đến đã nói gì, mình cũng không thuật lại vì biết đâu mình nhớ sai sẽ gây hiểu lầm và trở thành người nói năng bậy bạ gây mất uy tín lẫn tư cách.

Mình chẳng biết mục đích của việc này là gì. Nhưng nếu có thể, hãy chừa mình ra vì mình xinh", Tiên Tiên viết trên trang cá nhân.