Thủy Tiên khoe ảnh tại nhà riêng sau khi trở về từ vùng lũ, ai cũng xót xa khi nhìn vào điểm này

Hậu trường 24/10/2020 14:00

Sau 1 tuần ra miền Trung cứu trợ người dân gặp bão lũ, ca sĩ Thủy Tiên đã về lại TP. Hồ Chí Minh. Cô vừa cập nhật bức ảnh đầu tiên tại nhà riêng.

Bà xã Công Vinh được mệnh danh là "cô Tiên ngoài đời thực" bởi những việc đã làm suốt thời gian qua vì bà con vùng bão lũ. Hiện mọi hình ảnh và động thái của ca sĩ Thủy Tiên đều nhận được sự quan tâm, theo dõi rất lớn của công chúng. 

Sau 1 tuần vào rốn lũ cứu trợ, Thủy Tiên đã về lại TP. Hồ Chí Minh. Theo chia sẻ, cô sẽ ra miền Trung để tiếp tục giúp đỡ bà con trong thời gian sớm nhất. Sau 3 ngày về lại Sài Gòn, mới đây Thủy Tiên đã cập nhật hình ảnh mới của mình lên trang cá nhân. Đây cũng là khoảnh khắc đầu tiên nữ ca sĩ chụp tại nhà riêng, thu hút sự quan tâm của dân mạng.

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Thủy Tiên chia sẻ ảnh tại nhà riêng sau khi trở về từ vùng lũ - Ảnh: FB

Nụ cười tươi như hoa của cô khiến người hâm mộ thêm phần an tâm. Tuy nhiên, mọi người vẫn không giấu được sự xót xa khi nhìn vào bàn tay và chân của Thủy Tiên. Sau nhiều ngày dầm mưa cứu trợ, vùng da tay và chân của nữ ca sĩ sạm đen thấy rõ.

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Trước đó, cô gây xót xa bởi bàn tay nhăn nheo vì ngâm nước nhiều ngày - Ảnh: FB

Qua ảnh có thể thấy, Thủy Tiên đã rạng rỡ hơn sau vài ngày nghỉ ngơi và được ông xã chăm sóc, bồi dưỡng. Cô chia sẻ: "Mọi người cũng biết là Tiên mới trở về Sài Gòn sau một tuần hỗ trợ bà con vùng lũ. Vừa về tới nhà là Tiên để vali sang một bên và nằm dài trên sofa luôn".

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Fan thương Thủy Tiên khi thấy tay chân cô bị sạm đen - Ảnh: FB

Là một người rất quan tâm đến ngoại hình, nhưng vì bà con vùng lũ Thủy Tiên không ngại nguy hiểm và hi sinh nhan sắc. Qua đây, mọi người lại càng cảm phục và ủng hộ nữ ca sĩ trong hành trình cứu trợ sắp tới.

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