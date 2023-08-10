Thùy Tiên khoe ảnh mừng sinh nhật sớm cùng team Quang Linh, dân tình được dịp 'đẩy thuyền'

Hậu trường 10/08/2023 07:14

Mọi động thái của nàng hậu cùng team Việt Phi luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Mới đây, tối 9/8, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khiến cư dân mạng "rần rần" khi đăng tải hình ảnh vô cùng dễ thương của nàng hậu khi đón sinh nhật sớm cùng team Quang Linh tại Hà Nội. "Mừng sinh nhật sớm cùng team Việt Phi" - hoa hậu Thùy Tiên viết trên trang cá nhân. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, bức ảnh đón sinh nhật sớm của hoa hậu Thùy Tiên nhanh chóng thu về lượt tương tác khủng với hàng ngàn lượt like và bình luận. 

Thùy Tiên khoe ảnh mừng sinh nhật sớm cùng team Quang Linh, dân tình được dịp 'đẩy thuyền' - Ảnh 1

Thùy Tiên khoe ảnh mừng sinh nhật sớm cùng team Quang Linh, dân tình được dịp 'đẩy thuyền' - Ảnh 2
Thùy Tiên khoe ảnh mừng sinh nhật sớm cùng team Quang Linh

Phía dưới bài đăng của nàng hậu, bên cạnh nhiều lời chúc mừng sinh nhật, khán giả và người hâm mộ "thừa nước đục thả câu" tiếp tục "đẩy thuyền" cặp đôi tới bến:

-"Chúc 2 em trăm năm hạnh phúc nhé, nhìn tướng phu thê đẹp đôi quá trời!"

-"Hai người diện đồ tông xuyệt tông đen - trắng mới chịu"

-"À thì ra đây là một trong những lý do anh Linh phải về Việt Nam bằng được dịp này"

-"Sớm về làm dâu Nghệ An nha chị yêu"

-"Thuỳ Tiên có một sinh nhật thật đặc biệt"

Thùy Tiên khoe ảnh mừng sinh nhật sớm cùng team Quang Linh, dân tình được dịp 'đẩy thuyền' - Ảnh 3

Thùy Tiên khoe ảnh mừng sinh nhật sớm cùng team Quang Linh, dân tình được dịp 'đẩy thuyền' - Ảnh 4
Cách đây 2 ngày, nàng hậu cũng đã có cuộc hội ngộ tại Hà Nội cùng hai YouTuber Quang Linh Vlogs, Tiến Nguyễn và trợ lý của mình

Cách đây ít ngày, Quang Linh Vlog bất ngờ trở về Việt Nam sau thời gian dài làm việc tại Châu Phi. Anh được khán giả và người hâm mộ chào đón nồng nhiệt tại sân bay Nội Bài. Kể từ hôm đó, người hâm mộ đinh ninh rằng kiểu gì anh chàng cũng sẽ hội ngộ cùng "bạn gái tin đồn" là Hoa hậu Thùy Tiên.

Trước đó, ngày 8/8, Hoa hậu Thùy Tiên cũng vừa chia sẻ hình ảnh chụp cùng hai YouTuber Quang Linh Vlogs, Tiến Nguyễn và trợ lý của mình. Nàng hậu chia sẻ: "Team Việt Phi đã sẵn sàng". Còn Quang Linh viết: "Hẹn mọi người ở hành trình điểm trường sắp tới. Tối nay gặp nhau lúc 20:00 trước!"

Thùy Tiên khoe ảnh mừng sinh nhật sớm cùng team Quang Linh, dân tình được dịp 'đẩy thuyền' - Ảnh 5
Thùy Tiên - Quang Linh bắt đầu được cư dân mạng "đẩy thuyền" khi nàng Hậu sang Angola làm từ thiện

Thùy Tiên khoe ảnh mừng sinh nhật sớm cùng team Quang Linh, dân tình được dịp 'đẩy thuyền' - Ảnh 6

Thùy Tiên khoe ảnh mừng sinh nhật sớm cùng team Quang Linh, dân tình được dịp 'đẩy thuyền' - Ảnh 7
 Người hâm mộ còn ghép mặt chân dài sinh năm 1998 và YouTuber xứ Nghệ vào các clip, ảnh cưới cô dâu chú rể

Thùy Tiên và Quang Linh Vlog bắt đầu được "đẩy thuyền" khi nàng Hậu sang châu Phi làm từ thiện và được team Quang Linh giúp đỡ nhiệt tình. Tại đây, Thùy Tiên và Quang Linh Vlog được nhận xét là có tướng "phu thê", cùng chung suy nghĩ và hơn cả chính là cùng mang lại những nguồn năng lượng rất tích cực đến khán giả.

Dù thời gian tiếp xúc của cả hai tại Angola không dài nhưng dân tình liên tục ghép đôi hy vọng họ sẽ trở thành một cặp đôi đẹp trong tương lai gần. Người hâm mộ còn ghép mặt chân dài sinh năm 1998 và YouTuber xứ Nghệ vào các clip, ảnh cưới cô dâu chú rể.

 

 

Thùy Tiên khoe ảnh mặt mộc bên Tiểu Vy, nhan sắc thật của hai nàng hậu ra sao?

Thùy Tiên khoe ảnh mặt mộc bên Tiểu Vy, nhan sắc thật của hai nàng hậu ra sao?

Hình ảnh mặt mộc của Thùy Tiên và Tiểu Vy nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Thùy Tiên Quang Linh Vlog sinh nhật Thùy Tiên

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 52 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 52 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ