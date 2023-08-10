Mới đây, tối 9/8, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khiến cư dân mạng "rần rần" khi đăng tải hình ảnh vô cùng dễ thương của nàng hậu khi đón sinh nhật sớm cùng team Quang Linh tại Hà Nội. "Mừng sinh nhật sớm cùng team Việt Phi" - hoa hậu Thùy Tiên viết trên trang cá nhân. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, bức ảnh đón sinh nhật sớm của hoa hậu Thùy Tiên nhanh chóng thu về lượt tương tác khủng với hàng ngàn lượt like và bình luận.

Phía dưới bài đăng của nàng hậu, bên cạnh nhiều lời chúc mừng sinh nhật, khán giả và người hâm mộ "thừa nước đục thả câu" tiếp tục "đẩy thuyền" cặp đôi tới bến:

-"Hai người diện đồ tông xuyệt tông đen - trắng mới chịu"

-"À thì ra đây là một trong những lý do anh Linh phải về Việt Nam bằng được dịp này"

-"Sớm về làm dâu Nghệ An nha chị yêu"

-"Thuỳ Tiên có một sinh nhật thật đặc biệt"

Cách đây 2 ngày, nàng hậu cũng đã có cuộc hội ngộ tại Hà Nội cùng hai YouTuber Quang Linh Vlogs, Tiến Nguyễn và trợ lý của mình

Cách đây ít ngày, Quang Linh Vlog bất ngờ trở về Việt Nam sau thời gian dài làm việc tại Châu Phi. Anh được khán giả và người hâm mộ chào đón nồng nhiệt tại sân bay Nội Bài. Kể từ hôm đó, người hâm mộ đinh ninh rằng kiểu gì anh chàng cũng sẽ hội ngộ cùng "bạn gái tin đồn" là Hoa hậu Thùy Tiên.

Trước đó, ngày 8/8, Hoa hậu Thùy Tiên cũng vừa chia sẻ hình ảnh chụp cùng hai YouTuber Quang Linh Vlogs, Tiến Nguyễn và trợ lý của mình. Nàng hậu chia sẻ: "Team Việt Phi đã sẵn sàng". Còn Quang Linh viết: "Hẹn mọi người ở hành trình điểm trường sắp tới. Tối nay gặp nhau lúc 20:00 trước!"

Thùy Tiên - Quang Linh bắt đầu được cư dân mạng "đẩy thuyền" khi nàng Hậu sang Angola làm từ thiện

Người hâm mộ còn ghép mặt chân dài sinh năm 1998 và YouTuber xứ Nghệ vào các clip, ảnh cưới cô dâu chú rể

Thùy Tiên và Quang Linh Vlog bắt đầu được "đẩy thuyền" khi nàng Hậu sang châu Phi làm từ thiện và được team Quang Linh giúp đỡ nhiệt tình. Tại đây, Thùy Tiên và Quang Linh Vlog được nhận xét là có tướng "phu thê", cùng chung suy nghĩ và hơn cả chính là cùng mang lại những nguồn năng lượng rất tích cực đến khán giả.

Dù thời gian tiếp xúc của cả hai tại Angola không dài nhưng dân tình liên tục ghép đôi hy vọng họ sẽ trở thành một cặp đôi đẹp trong tương lai gần. Người hâm mộ còn ghép mặt chân dài sinh năm 1998 và YouTuber xứ Nghệ vào các clip, ảnh cưới cô dâu chú rể.