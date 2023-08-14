Thùy Tiên kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi xe lật xuống vực trong chuyến đi từ thiện ở Hà Giang cùng Team Quang Linh

Hậu trường 14/08/2023 14:13

Sự cố của Thùy Tiên khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho sự an toàn của cô trong chuyến đi đến Hà Giang.

Vừa qua, trên MXH xôn xao thông tin Hoa hậu Thùy Tiên gặp sự cố trên đường đi từ thiện ở Hà Giang cùng Quang Linh và những người bạn thân thiết. Theo như chủ nhân đăng tải đoạn clip cho biết: "Mình vừa rửa chân quay ra không thấy Thuỳ Tiên đâu, thì ra xe bị lật xuống vực luôn đó mọi người. May là từ dốc lên nên vực đó không cao". 

Ngay sau đó, nàng hậu cũng đã liên tiếng chia sẻ về sự việc. Thuỳ Tiên tâm sự: "Một người anh đèo mình, chống chân trượt xong rồi xe bị té xuống vực, mình sợ quá. May là mình ngã ở đoạn ngay đầu dốc chuẩn bị lên quả đồi đó nên độ cao bình thường. Chỗ đó hay bị hụt, có nhiều cỏ nhưng ít đất nên  bị trượt xe xuống vực luôn. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác này, sợ thật".

Thùy Tiên kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi xe lật xuống vực trong chuyến đi từ thiện ở Hà Giang cùng Team Quang Linh - Ảnh 1
Vừa qua, trên MXH xôn xao thông tin Hoa hậu Thùy Tiên gặp sự cố trên đường đi từ thiện ở Hà Giang cùng Quang Linh và những người bạn thân thiết

Mới đây, chia sẻ thêm về sự cố khó quên này trên livestream, Thuỳ Tiên không khỏi run sợ: "Mình kể lại một vụ ở Hà Giang mà không có trong vlog tại vì không có ai quay kịp. Khi cả team đang trên xe chuẩn bị lên trên đường đèo hướng ngược chiều có chiếc xe tải không biết bị mất lái hay đường trơn mà họ hướng thẳng đầu xe tải đó vào xe của bọn mình. 

Lúc đó mình ngồi ngay đầu nhìn thấy sợ hãi luôn. Nhưng may cả hai xe đều chạy chậm nên phanh kịp. Sau đó xe tải kia đánh lái qua bên cạnh chạy tiếp. Khi đó mình "đứng hình" chỉ biết la hét thôi. Lúc đó đang đi trên đường đèo, trời mưa nên hơi nguy hiểm". 

Thùy Tiên kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi xe lật xuống vực trong chuyến đi từ thiện ở Hà Giang cùng Team Quang Linh - Ảnh 2

Thuỳ Tiên tiết lộ gặp sự cố tai nạn đáng sợ trong chuyến đi Hà Giang

Bên dưới bình luận, khán giả để lại nhiều lời chúc đến nàng hoa hậu quốc tế và hy vọng cô sẽ cẩn thận hơn trên chặng đường sắp tới của mình.

Được biết, trước đó, tháng 2/2023, Thùy Tiên cùng một số thành viên trong team "Cuộc sống Châu Phi" của Quang Linh Vlog đã đến Hà Giang khảo sát điểm trường đầu tiên tại Xéo Hồ, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Bên cạnh việc khảo sát, team đã hỏi thăm và trao những phần quà, lì xì Tết với hy vọng có thêm nhiều trẻ em đến học. Đến nay sau khi trường được xây dựng hoàn thiện, nàng hậu và Quang Linh cũng có chuyến đi đến đây để khánh thành và thăm các trẻ em ở đây.

Thùy Tiên kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi xe lật xuống vực trong chuyến đi từ thiện ở Hà Giang cùng Team Quang Linh - Ảnh 3

Thùy Tiên tự mình nấu thạch rau câu cho các em nhỏ tại điểm trường Xéo Hồ

Thùy Tiên kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi xe lật xuống vực trong chuyến đi từ thiện ở Hà Giang cùng Team Quang Linh - Ảnh 4
Sau khi trường được xây dựng hoàn thiện, nàng hậu và Quang Linh có chuyến đi đến Hà Giang để khánh thành và thăm các trẻ em ở đây
Thùy Tiên kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi xe lật xuống vực trong chuyến đi từ thiện ở Hà Giang cùng Team Quang Linh - Ảnh 5
Trước khi xây dựng, điểm trường Xéo Hồ được dựng bằng những tấm tôn

Trong 1 vlog chia sẻ về công tác chuẩn bị trước chuyến đi, người đẹp sinh năm 1998 còn từ tay nấu thạch rau câu và chuẩn bị quà bánh để tặng các em nhỏ vùng cao. Hành động cao đẹp của Thùy Tiên nhận về nhiều phản hồi tích cực từ dư luận. 

Thùy Tiên gặp sự cố tai nạn, xe lật xuống vực trong chuyến đi từ thiện ở Hà Giang cùng Team Quang Linh

Thùy Tiên gặp sự cố tai nạn, xe lật xuống vực trong chuyến đi từ thiện ở Hà Giang cùng Team Quang Linh

Sự cố của Thùy Tiên khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho sự an toàn của cô trong chuyến đi đến Hà Giang.

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