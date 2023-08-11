Sự cố của Thùy Tiên khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho sự an toàn của cô trong chuyến đi đến Hà Giang.

Mới đây, trên MXH đã đăng tải đoạn clip tiết lộ chuyện Hoa hậu Thùy Tiên gặp sự cố trên đường đi ở Hà Giang. Người này cho biết: "Mình vừa rửa chân quay ra không thấy Thuỳ Tiên đâu, thì ra xe bị lật xuống vực luôn đó mọi người. May là từ dốc lên nên vực đó không cao". Thùy Tiên cùng với Team Quang Linh di chuyển đến Hà Giang Ngay sau đó, nàng hậu cũng đã liên tiếng chia sẻ về sự việc. Thuỳ Tiên tâm sự: "Một người anh đèo mình, chống chân trượt xong rồi xe bị té xuống vực, mình sợ quá. May là mình ngã ở đoạn ngay đầu dốc chuẩn bị lên quả đồi đó nên độ cao bình thường. Chỗ đó hay bị hụt, có nhiều cỏ nhưng ít đất nên bị trượt xe xuống vực luôn. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác này, sợ thật".

Sự việc trên khiến dân tình lo lắng và hy vọng cô sẽ cẩn thận hơn trên chặng đường của mình. Nàng hậu đã có những ngày vô cùng ý nghĩa tại Hà Giang Được biết, Hoa hậu Thùy Tiên và Youtuber Quang Linh vlog đã cùng có mặt tại Hà Nội ngày 9/8 để di chuyển đến tỉnh Hà Giang. Trước đó, hồi tháng 2/2023, Thùy Tiên cùng một số thành viên trong team "Cuộc sống Châu Phi" của Quang Linh đã đến Hà Giang khảo sát điểm trường đầu tiên tại Xéo Hồ, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Bên cạnh việc khảo sát, team đã hỏi thăm và trao những phần quà, lì xì Tết với hy vọng có thêm nhiều trẻ em đến học. Đến nay sau khi trường được xây dựng hoàn thiện, nàng hậu và Quang Linh cũng có chuyến đi đến đây để khánh thành và thăm các trẻ em ở đây.

Nàng hậu và Quang Linh tự tay chuẩn bị quà cho các em nhỏ Trong 1 vlog chia sẻ về công tác chuẩn bị trước chuyến đi, người đẹp sinh năm 1998 còn từ tay nấu thạch rau câu và chuẩn bị quà bánh để tặng các em nhỏ vùng cao. Hành động cao đẹp của Thùy Tiên nhận về nhiều phản hồi tích cực từ dư luận. Nguyễn Thúc Thùy Tiên giành được ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021. Cô vừa kết thúc nhiệm kì vào cuối năm 2022. Dù vậy, Thùy Tiên vẫn rất miệt mài trong những chuyến đi từ thiện, thiện nguyện. Với dự án “Bắt đầu từ những bước đi”, người đẹp tiếp tục lan tỏa điều tốt đẹp đến những hoàn cảnh khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-gap-su-co-tai-nan-xe-lat-xuong-vuc-trong-chuyen-i-tu-thien-o-ha-giang-cung-team-quang-linh-609038.html