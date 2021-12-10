Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Nguyễn Thúc Thùy Tiên là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong nước và quốc tế. Ở tuổi 23, Thùy Tiên gây ấn tượng với nhan sắc nóng bỏng, cô thường xuyên chọn những mẫu đầm cắt xẻ táo bạo khoe tối đa lợi thế hình thể khi thi quốc tế. Không những vậy, phong cách make up đậm của người đẹp khiến cô trưởng thành và sắc sảo trông thấy.

Sự thay đổi của Thùy Tiên khiến những ai theo dõi cô từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 chắc hẳn không khỏi bất ngờ. Năm 2018, Thùy Tiên tròn 20 tuổi, cô là sinh viên khoa Pháp văn, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Người đẹp ghi danh ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với bộ đầm trắng thanh lịch, ngọt ngào đúng chất nữ sinh 20 tuổi. Đáp ứng tiêu chí của cuộc thi, Thùy Tiên trung thành với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Cô để tóc đen dài và thường mỉm cười rạng rỡ trong những bức ảnh chụp tại cuộc thi.

Trong phần thi tài năng, Thùy Tiên diện áo dài trắng tinh khôi, đàn hát ca khúc “Hello Việt Nam” bằng 3 thứ tiếng Pháp - Anh - Việt.

Tại phần thi Người đẹp Nhân ái, Thùy Tiên tham gia hoạt động với dự án “Ngày hạnh phúc”, cô và các thí sinh trong nhóm tổ chức hôn lễ tập thể cho người khuyết tật. Hành động tốt đẹp của người đẹp sinh năm 1998 giúp cô giành được giải phụ Người đẹp Nhân ái.

Chia sẻ về danh hiệu này, Thùy Tiên cho hay: “Em cảm thấy hãnh diện và tự hào với danh hiệu Người đẹp Nhân ái. Em ý thức rằng bản thân mình cần có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng hơn. Em mong muốn được tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hơn và truyền cảm hứng để mọi người nhân rộng những điều nhân ái trong cuộc sống”.

Trong đêm Chung kết, Thùy Tiên lọt vào top 5, nhưng ngoại hình sáng sân khấu, nụ cười rạng ngời của cô khiến nhiều người nhận xét cô nổi bật hơn cả Hoa hậu Tiểu Vy trong khi đứng trên sân khấu.

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Thùy Tiên vẫn giữ hình ảnh kín đáo, thanh lịch khi đi sự kiện. Sau 3 năm hoạt động showbiz, cô dần thay đổi, trưởng thành và quyến rũ hơn.

Cũng vì vẻ ngoài thay đổi đáng kể mà Thùy Tiên bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ giúp mũi cao, mặt Vline. Tuy nhiên trong livestream gần đây, cô khẳng định gương mặt là hoàn toàn tự nhiên bởi vì đã từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và quy chế của cuộc thi là cấm thí sinh can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Chuyên gia trang điểm của Thùy Tiên cũng cho biết, phong cách make up của cô sắc sảo, quyến rũ hơn để phù hợp với đấu trường nhan sắc quốc tế.