Sau khi đăng quang, Thùy Tiên vướng không ít 'tai bay vạ gió', phải đăng đàn 'cảnh báo' CĐM vì 'chiêu trò' gây phẫn nộ này

Hậu trường 07/12/2021 20:00

Mới đây xuất hiện một số đối tượng lợi dụng sự mến mộ từ công chúng dành cho Thùy Tiên, lấy danh nàng Hậu để lừa đảo tiền. 

Tối ngày 4/12, Thùy Tiên đã chính thức bước vào vòng chung kết của Miss Grand International. Tại đây, người đẹp đã có màn thể hiện xuất sắc và nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Sau cùng với những màn thể hiện "trên cả tuyệt vời" trên đất Thái, Thùy Tiên đã chính thức mang vương miện về cho nước nhà khiến cả MXH đêm nay bùng nổ vì ăn mừng chiến thắng thuyết phục.

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Thùy Tiên xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất - Ảnh: Internet

Sau khi mỹ nhân sinh năm 1998 được xướng tên đăng quang, cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã nhanh chóng phủ sóng MXH. Bên cạnh những lời khen, tung hô thì mới đây xuất hiện một số đối tượng lợi dụng sự mến mộ từ công chúng dành cho Thùy Tiên, lấy danh nàng Hậu để lừa đảo tiền. 

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Story của Thùy Tiên - Ảnh chụp màn hình

 

Nàng hậu Thùy Tiên đã lên tiếng cảnh báo về hành vi lừa tiền này. Cô viết trên một story: "Dạ có thể nào bớt ác với con bé được không ạ? Con bé ở Thái vẫn còn làm nhiệm vụ chưa về nhà ạ". 

Đính kèm những dòng chia sẻ, Thùy Tiên còn đăng tải bức ảnh chụp lại đoạn tin nhắn mà kẻ xấu đã mạo danh cô để lừa tiền người quen. 

 

Hành động này khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng việc làm này không chỉ khiến cư dân mạng mất tiền, mà còn gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của Miss Grand International Thùy Tiên. 

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Hiện, nàng hậu vẫn chưa về nước và đang ở Thái Lan tiếp tục tham gia các hoạt động sau cuộc thi.

MXH 'bùng nổ' vì thông tin đại diện Campuchia 'chơi xấu' Thùy Tiên ở Miss Grand International 2021, 'xòe' clip 'xé giấy nợ' cho BTC xem trước giờ G

MXH 'bùng nổ' vì thông tin đại diện Campuchia 'chơi xấu' Thùy Tiên ở Miss Grand International 2021, 'xòe' clip 'xé giấy nợ' cho BTC xem trước giờ G

Sau khi Thùy Tiên đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2021, trên MXH xuất hiện thông tin Miss Campuchia có hành vi "chơi xấu" đại diện Việt Nam bằng clip "xé giấy nợ" rùm beng cõi mạng.

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Từ khóa:   Thùy Tiên tin nhắn lừa đảo Thùy Tiên bị mạo danh

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